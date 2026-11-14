Messina, vede i Carabinieri e getta il crack nel lavandino: i militari smontano lo scarico e recuperano la droga

Nei giorni scorsi, a Messina, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza un 20enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine – anche per reati specifici – ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro, all’esito di un controllo eseguito in un’abitazione nella disponibilità del giovane. Nella circostanza, il 20enne – non appena ha visto i militari – ha tentato di disfarsi di circa 5 grammi di crack gettandoli nel lavandino, che però sono stati recuperati dai Carabinieri smontando il tubo di scarico.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha poi consentito di rinvenire anche altri 10 grammi della stessa sostanza, custoditi all’interno di un giubbotto del giovane appeso al portabiti, nonché materiale vario per il confezionamento, alcuni appunti e la somma di 870 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Alla luce di quanto emerso nel corso del controllo, il 20enne è stato quindi arrestato e tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere poi inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.