L’Università di Messina si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un programma di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, alla riflessione e al contrasto della violenza di genere. Il 25 novembre, l’Ateneo peloritano sarà protagonista di una giornata che unirà approfondimento scientifico, arte, partecipazione collettiva e teatro, coinvolgendo la comunità universitaria e la cittadinanza. Il programma prevede un workshop multidisciplinare al Rettorato, un’installazione artistica composta da un imponente abito rosso lungo sette metri, una fiaccolata dal Polo Annunziata fino a Villa Albert Sabin e uno spettacolo teatrale serale nell’Aula Cannizzaro.

UniMe contro la violenza sulle donne: workshop al Rettorato

La giornata prenderà il via alle ore 10 nell’Aula Magna del Rettorato, dove si terrà il workshop multidisciplinare dal titolo “UniMe contro la violenza. Relazioni che nutrono e quelle che avvelenano”. Dopo i saluti istituzionali, l’incontro sarà moderato dalle professoresse Francesca Liga, direttrice del Ce.R.I.P., e Carmela Mento, docente di Psicologia Clinica. L’iniziativa offrirà un momento di confronto sul tema della violenza di genere, con particolare attenzione alle relazioni e alle dinamiche che possono caratterizzarle. Nel corso della giornata, il Ce.R.I.P. curerà inoltre un desk informativo sulla violenza di genere, che sarà allestito nell’Atrio del Rettorato, contribuendo alle attività di sensibilizzazione e informazione.

Un abito rosso lungo sette metri sulle scale del Rettorato: l’opera “Rosso come il coraggio”

Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà l’esposizione di “Rosso come il coraggio”, un’installazione artistica realizzata da Atelier 1552 Lab d’arte, di Franz De Feudis e Salvo Casella. L’opera consiste in un maestoso abito rosso lungo sette metri, che sarà disteso su una scalinata del Rettorato dell’Università di Messina, trasformando lo spazio in un luogo di riflessione e testimonianza collettiva contro la violenza sulle donne. La scelta del colore rosso e le dimensioni dell’abito sono pensate per creare un forte impatto visivo, richiamando simbolicamente la portata del fenomeno e il coraggio necessario per affrontarlo. L’installazione non sarà però un’opera statica. “Rosso come il coraggio” prenderà forma anche attraverso il contributo di chi vorrà partecipare, interagendo direttamente con il tessuto.

I cittadini potranno arricchirlo con messaggi scritti, fiori, scarpe rosse e piccoli segni personali, trasformando ogni contributo in un simbolo di solidarietà, coraggio e impegno contro la violenza di genere. Attraverso il linguaggio tessile e installativo, l’opera dell’incubatore artistico con sede a Raccuja intende unire la comunità in un “abbraccio collettivo”, dando vita a una testimonianza condivisa. L’evento è promosso da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) in collaborazione con ATELIER1552.

Messina, fiaccolata contro la violenza sulle donne dal Polo Annunziata a Villa Albert Sabin

Nel pomeriggio, alle ore 17, l’attenzione si sposterà sul Polo Annunziata, da dove partirà la fiaccolata contro la violenza di genere intitolata “Una luce per chi non ha più voce”. Il corteo, promosso dalle associazioni universitarie, attraverserà il percorso previsto fino a Villa Albert Sabin, dove si concluderà con un momento di commemorazione dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina e, tra gli altri, dall’Università di Messina e dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo.

La fiaccolata vuole rappresentare non soltanto un momento di memoria per le vittime, ma anche un’occasione di partecipazione collettiva, attraverso la quale manifestare la volontà di costruire una società più responsabile e un futuro libero dalla violenza. Camminare insieme diventa così un gesto simbolico di vicinanza e impegno, per ribadire l’importanza della sensibilizzazione e della responsabilità condivisa nel contrasto alla violenza di genere.

All’Aula Cannizzaro lo spettacolo teatrale “La sala d’attesa”

La giornata si concluderà con un appuntamento dedicato al teatro. A partire dalle ore 19, l’Aula Cannizzaro ospiterà lo spettacolo “La sala d’attesa”, atto unico di Stefania De Ruvo, con la regia di Salvatore Amato, presentato dal Gruppo Teatro Libero di Milazzo. La rappresentazione sarà preceduta dai saluti istituzionali della Rettrice dell’Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari, e delle docenti Antonia Cava, di Sociologia della Comunicazione, e Katia Trifirò, di Discipline dello Spettacolo. Il teatro completerà così il programma delle iniziative, affiancando agli incontri di approfondimento e ai momenti di partecipazione pubblica un’ulteriore forma di espressione culturale.

Violenza sulle donne, una giornata di sensibilizzazione e memoria all’Università di Messina

Attraverso il programma del 25 novembre, l’Università di Messina propone un percorso che coinvolge diversi linguaggi e modalità di partecipazione, dalla formazione multidisciplinare all’arte, fino alla mobilitazione collettiva e al teatro. Il workshop al Rettorato, il desk informativo, l’abito rosso lungo sette metri, la fiaccolata e lo spettacolo serale rappresentano momenti differenti di una giornata dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Un insieme di iniziative che punta a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, ricordare le vittime di femminicidio e promuovere una maggiore consapevolezza attraverso il coinvolgimento della comunità universitaria e della cittadinanza messinese.