Una strada di Messina intitolata a Enrico Vinci, protagonista della costruzione europea e per oltre un decennio segretario generale del Parlamento europeo. È la proposta presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico nel decimo anniversario della scomparsa del diplomatico e dirigente delle istituzioni comunitarie, nato a Messina nel 1932. Vinci aveva appena ventitré anni quando, in qualità di segretario particolare del ministro degli Esteri Gaetano Martino, partecipò ai lavori preparatori della storica Conferenza di Messina del 1955, dalla quale prese avvio il percorso che avrebbe condotto ai Trattati di Roma. Quarant’anni dopo si trovava alla guida della macchina amministrativa del Parlamento europeo. La proposta del PD dà concreta attuazione a una riflessione già avviata dal segretario provinciale Armando Hyerace e a un primo lavoro dell’ex capogruppo Felice Calabrò, oggi ripreso e formalizzato dall’attuale gruppo consiliare.

Enrico Vinci, da Messina ai vertici del Parlamento europeo

Nato a Messina nel 1932, Enrico Vinci seguì Gaetano Martino prima al ministero della Pubblica Istruzione e successivamente alla Farnesina. Fu inoltre suo capo di gabinetto quando Martino ricoprì la carica di presidente del Parlamento europeo dal 1962 al 1964. Da quel momento intraprese una lunga carriera nelle istituzioni comunitarie, culminata con la nomina a segretario generale del Parlamento europeo, incarico che ricoprì dal 1986 al 1997, attraversando una fase decisiva della storia europea, negli anni in cui la Comunità diventava Unione.

La proposta del PD: “restituire alla città un pezzo della propria storia”

A presentare la proposta sono stati i consiglieri comunali del Partito Democratico Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone, che sottolineano l’importanza di ricordare una figura di grande rilievo per la storia della città e delle istituzioni europee. “Con questa proposta vogliamo rendere omaggio a una personalità che ha dato lustro alla nostra città e che merita un posto nella memoria collettiva di Messina”, dichiarano i consiglieri comunali del Pd Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone. “La Conferenza del 1955 resta una delle pagine più importanti della storia della nostra città, e accanto a Martino è giusto ricordare anche chi lavorò al suo fianco e dedicò poi tutta la vita al consolidamento delle istituzioni europee. Intitolargli una strada significa restituire alla città un pezzo della propria storia e trasmetterlo alle nuove generazioni”.

Hyerace: “Messina ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell’Europa unita”

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, richiama il ruolo storico di Messina nel processo di integrazione europea e l’importanza di preservare la memoria dei protagonisti di quella stagione. “Messina ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell’Europa unita”, aggiunge Hyerace. “Gaetano Martino ne è stato uno dei protagonisti più autorevoli, ma quella stagione ha visto emergere anche personalità come Enrico Vinci, che seppero raccoglierne l’eredità e tradurla in un impegno istituzionale lungo oltre quarant’anni. È una storia che abbiamo il dovere di custodire, soprattutto oggi, quando il progetto europeo si confronta con nuove tensioni internazionali e con la necessità di rafforzare la propria dimensione politica e democratica”.

Il legame di Enrico Vinci con Castanea e la città di Messina

Nonostante gli incarichi ricoperti ai vertici delle istituzioni europee, Enrico Vinci mantenne sempre un forte legame con Messina e in particolare con Castanea, dove amava tornare e accogliere personalità della politica europea. “Vinci, poi, non ha mai reciso il legame con la sua città, e in particolare con Castanea”, prosegue Hyerace. “Pur avendo trascorso la vita ai vertici delle istituzioni europee, continuava a tornarci, e a Castel Vinci amava ospitare i leader europei per far conoscere loro le bellezze di Messina. Ricordarlo significa anche richiamare la città alla sua vocazione mediterranea ed europea”. La proposta di intitolazione punta dunque non soltanto a rendere omaggio alla carriera istituzionale di Vinci, ma anche a valorizzare il rapporto tra Messina e la storia dell’integrazione europea. “Ci auguriamo che la proposta raccolga una condivisione ampia e trasversale. Enrico Vinci appartiene al patrimonio storico e civile di tutta la comunità messinese”, conclude Hyerace.