Recuperare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico di Messina attraverso la creazione di una rete sentieristica integrata, coinvolgendo le circoscrizioni, le associazioni e le realtà che operano sul territorio. È stato questo il tema al centro della seduta odierna della Terza Commissione consiliare – Ambiente, Territorio ed Energia, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Busà. Nel corso della riunione sono stati ascoltati i rappresentanti della Quarta, Quinta, Sesta e Settima Circoscrizione, mentre il confronto proseguirà nelle prossime sedute con il coinvolgimento delle altre circoscrizioni cittadine.

L’obiettivo è arrivare alla definizione di un progetto unitario che, attraverso una rete di co-progettazione territoriale e il ricorso ai Patti di collaborazione, permetta di mettere a sistema le competenze e le esperienze delle associazioni escursionistiche, ambientaliste e delle realtà attive nei villaggi messinesi. “Messina dispone di un patrimonio naturalistico e paesaggistico straordinario che necessita di essere recuperato, tutelato e adeguatamente valorizzato», sottolinea Giuseppe Busà. “L’intento è costruire un percorso partecipato, partendo dalla conoscenza del territorio e dalle esperienze di quanti, da anni, si occupano della cura e della promozione dei nostri sentieri, superando la frammentarietà degli interventi”.

Messina, dai Peloritani alla costa: le proposte per valorizzare i sentieri

Tra le proposte da approfondire figurano la mappatura dei percorsi esistenti, l’individuazione dei tratti da affidare alla cura delle associazioni attraverso specifici accordi di collaborazione, la promozione di giornate ecologiche e l’adozione di una segnaletica uniforme, anche mediante l’utilizzo di strumenti digitali. La prospettiva è quella di realizzare una rete escursionistica integrata, capace di collegare i Monti Peloritani, le vallate, i villaggi e le riserve costiere, valorizzando i punti di interesse storico, culturale e naturalistico e favorendo lo sviluppo di servizi di accoglienza. Il percorso avviato dalla Terza Commissione consiliare si pone in continuità con le iniziative già intraprese dall’Amministrazione comunale attraverso gli Assessorati al Turismo e all’Ambiente, sia nell’ambito del progetto INSPIRE sia attraverso la candidatura, in sinergia con le Politiche europee, a un bando dedicato alla valorizzazione dei sentieri e alla promozione del turismo sostenibile.

Turismo sostenibile e finanziamenti: le opportunità per il territorio messinese

La costruzione di un progetto organico per il recupero della rete sentieristica potrebbe rappresentare anche un’opportunità per accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati alla valorizzazione delle aree interne e alla promozione del turismo sostenibile. “Il lavoro della Commissione punta a creare le condizioni per la definizione di un progetto organico, attraverso il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, degli enti competenti e del mondo associativo. Una progettualità che possa anche intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree interne, trasformando la rete sentieristica in una concreta opportunità di sviluppo per il territorio messinese”, conclude Busà.