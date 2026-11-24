Messina si mobilita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma mercoledì 25 novembre. La Prefettura di Messina, il Comune e l’Università degli Studi di Messina, in continuità con le iniziative promosse negli anni precedenti, organizzano una marcia simbolica per sensibilizzare la cittadinanza e manifestare solidarietà alle vittime della violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione previste dal Protocollo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina e coinvolgerà istituzioni, mondo della scuola, Università e cittadini attraverso un percorso che alternerà momenti di riflessione, testimonianze e performance artistiche.

Messina, la marcia contro la violenza sulle donne partirà da Piazza Unione Europea

La manifestazione prenderà il via alle ore 10.00 da Piazza Unione Europea, dove il raduno dei partecipanti sarà accompagnato da un flash mob sul tema della violenza di genere, realizzato dagli studenti dell’Istituto Superiore “G. Minutoli”. La presentazione del programma sarà affidata alla giornalista Natalia La Rosa. Alle ore 10.30 partirà il corteo, che raggiungerà alle 10.45 il Liceo “F. Maurolico”, davanti all’installazione permanente “Muro delle Bambole”, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

In questa tappa sono previsti due momenti performativi, curati dalle studentesse dell’Istituto, per una durata complessiva di circa otto minuti. Tre allieve del laboratorio teatrale rivolgeranno ai passanti un appello per richiamare l’attenzione sulla violenza di genere e sull’importanza della consapevolezza e della responsabilità collettiva nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno. Seguirà una coreografia delle alunne del Liceo Coreutico, accompagnata dal brano musicale originale “Noi siamo tutti Medea”, realizzato nell’ambito del progetto regionale “Arte: di ogni genere”. Attraverso il linguaggio della musica e della danza, la performance intende rappresentare la complessità delle dinamiche relazionali, invitando a superare giudizi superficiali e semplificazioni.

Il ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta all’Università di Messina

Alle ore 11.00 il corteo raggiungerà il Cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, intitolato alle studentesse Sara Campanella e Lorena Quaranta, vittime di femminicidio. Qui la giornalista Natalia La Rosa proporrà una narrazione dedicata alle donne vittime di femminicidio nella provincia di Messina. Seguirà il contributo dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, articolato nell’intervento monologico “La vuci di Rosa” e in un momento musicale. La manifestazione si concluderà con gli interventi delle autorità presenti.

Violenza sulle donne, l’importanza dell’impegno collettivo

Attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, degli studenti e della cittadinanza, la marcia simbolica vuole rappresentare un momento di partecipazione e consapevolezza, valorizzando anche il ruolo dell’educazione e dell’espressione artistica nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’obiettivo dell’iniziativa è ribadire come la prevenzione e il contrasto della violenza di genere richiedano un impegno condiviso e costante da parte delle istituzioni, delle agenzie educative e dell’intera comunità.