Messina punta a rafforzare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti coinvolti nelle situazioni di conflittualità familiare. Giovedì 19 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà il convegno “Una rete per la genitorialità. Prevenire il conflitto, tutelare i minori”, un appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, magistratura, avvocati e professionisti dei servizi sociosanitari. Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione ufficiale di un nuovo Protocollo d’Intesa, elaborato per migliorare il coordinamento tra gli organismi che intervengono nei procedimenti civili riguardanti persone, minorenni e famiglie. L’obiettivo è favorire interventi più tempestivi, efficaci e coordinati, soprattutto nelle situazioni in cui i conflitti tra gli adulti rischiano di compromettere il benessere dei figli.

Messina, un protocollo per proteggere i minori nei conflitti familiari

Il documento definisce rapporti di collaborazione e buone prassi operative tra il Tribunale di Messina – Sezione Civile, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Comune di Messina, gli Ambiti Territoriali Sociali, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale. La finalità è costruire una rete territoriale capace di garantire una maggiore integrazione tra gli interventi giudiziari e quelli dei servizi sociosanitari, ponendo al centro il superiore interesse del minore. Il protocollo è stato elaborato per dare attuazione ai principi della Riforma Cartabia, con particolare riferimento all’articolo 473-bis.27 del Codice di procedura civile, che disciplina il coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Tra gli obiettivi principali figurano una maggiore chiarezza dei provvedimenti giudiziali, la definizione di tempi e limiti precisi per gli interventi dei servizi competenti e la prevenzione della vittimizzazione secondaria, evitando che bambini e adolescenti subiscano ulteriori conseguenze negative durante i percorsi di tutela.

Palazzo Zanca, istituzioni e professionisti a confronto sulla tutela dell’infanzia

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di numerosi rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali coinvolti nella tutela dei minori. Interverranno il sindaco di Messina Federico Basile, la presidente della Corte d’Appello di Messina Concetta Maiore, la presidente del Tribunale Ordinario di Messina Olga Tarzia, il direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì e il dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina Leon Zingales.

Saranno inoltre presenti il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina Paolo Vermiglio, il presidente della Camera Civile di Messina Daniele Arrigo, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante, il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia Giuseppe Ciulla e la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Vincenza Zarcone. La sessione degli interventi sarà moderata dall’avvocata Paola Barbaro, segretario della Camera Civile di Messina e vicepresidente di Supporto Genitorialità APS.

Il ruolo del Comune di Messina e dell’assessore Alessandra Calafiore

Ad aprire la sessione di approfondimento sarà l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, che illustrerà il ruolo dell’Amministrazione comunale nel sostegno alla genitorialità e nella costruzione di una rete integrata di servizi. L’intervento sarà dedicato in particolare alle politiche rivolte alle famiglie che affrontano situazioni di difficoltà e conflittualità, con l’obiettivo di garantire risposte coordinate e una maggiore protezione dei bambini e degli adolescenti coinvolti. La collaborazione tra Comune, autorità giudiziaria, servizi sociali e sanitari rappresenta uno degli aspetti centrali del nuovo protocollo, chiamato a definire modalità operative condivise e a favorire una gestione più efficace degli interventi.

La separazione vista dai bambini: la presentazione del libro “Perché proprio a me?”

Uno dei momenti più significativi del convegno sarà dedicato al punto di vista dei bambini che vivono l’esperienza della separazione dei genitori. È prevista infatti la presentazione del libro “Perché proprio a me? La separazione vista dai bambini”, a cura della dottoressa Paola Cavatorta, psichiatra, psicoterapeuta e direttrice del Consultorio Familiare. L’approfondimento offrirà l’occasione per riflettere sulle conseguenze emotive che le crisi familiari possono avere sui più piccoli e sull’importanza di ascoltare e comprendere le loro esigenze durante i percorsi di separazione. Il confronto proseguirà con il contributo di Supporto Genitorialità APS, dedicato al tema “Una rete per la genitorialità: un modello di collaborazione territoriale a tutela dei minori”. Interverrà inoltre Giovanna Perricone, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Siciliana, mentre Frida Simona Giuffrida, responsabile del Diritto di Famiglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, illustrerà gli aspetti tecnici e operativi del nuovo Protocollo d’Intesa.

Prevenire i conflitti e migliorare gli interventi: gli obiettivi della nuova rete territoriale

Il convegno intende promuovere un modello di collaborazione che permetta ai diversi soggetti coinvolti nei procedimenti familiari di operare attraverso modalità condivise, evitando sovrapposizioni e favorendo una maggiore efficacia degli interventi. La necessità di coordinare le attività della magistratura, degli avvocati, degli assistenti sociali, degli psicologi e delle strutture sanitarie assume particolare importanza nei casi in cui i conflitti familiari coinvolgano direttamente bambini e adolescenti. Il nuovo protocollo punta quindi a definire responsabilità, tempi e modalità di intervento, affinché i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria possano trovare concreta attuazione attraverso il lavoro dei servizi competenti. Al centro dell’iniziativa resta la volontà di prevenire il conflitto, sostenere la genitorialità e garantire una tutela effettiva dei minori, attraverso una rete di collaborazione stabile tra istituzioni e professionisti del territorio.