Un parcheggio pubblico a servizio del cimitero di Massa Santa Lucia per mettere fine ai problemi di sosta selvaggia e migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni. È l’obiettivo della proposta di atto di indirizzo presentata dal presidente del Consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli, e trasmessa alla I Commissione consiliare con nota di protocollo n. 0377305 del 19 novembre 2026. L’iniziativa punta ad affrontare una criticità che interessa da tempo la frazione collinare, dove la mancanza di spazi adeguati per il parcheggio rende difficoltoso l’accesso alla struttura cimiteriale. L’attuale conformazione urbanistica e viaria della zona costringe spesso i visitatori a lasciare le automobili lungo la carreggiata, provocando restringimenti della sede stradale, ostacoli alla circolazione e potenziali situazioni di pericolo. Il problema diventa particolarmente evidente nei periodi di maggiore affluenza, come la Commemorazione dei Defunti e le festività natalizie e pasquali, quando aumenta il numero delle persone che si recano al cimitero. Le difficoltà riguardano soprattutto gli anziani e i cittadini con ridotta capacità motoria, ma possono incidere anche sulla possibilità di transito dei mezzi di soccorso. Da qui la richiesta di avviare un percorso amministrativo per individuare un’area idonea alla realizzazione di nuovi posti auto e garantire un accesso più sicuro alla struttura.

Cimitero di Massa Santa Lucia, Minutoli: “Servono condizioni adeguate di accessibilità e sicurezza”

La proposta nasce dalle difficoltà segnalate dai cittadini che frequentano il cimitero della frazione collinare e dalla necessità di individuare una soluzione stabile a un problema che riguarda la mobilità e la fruibilità di un luogo particolarmente importante per la comunità. La presenza di veicoli parcheggiati lungo la strada, in assenza di spazi di sosta sufficienti, determina infatti condizioni di disagio che si accentuano durante le ricorrenze religiose e nei momenti di maggiore affluenza. Per Minutoli, intervenire sull’accessibilità significa anche riconoscere il valore storico, sociale e affettivo che il cimitero riveste per i residenti e per le famiglie legate al territorio. “Ritengo che questa situazione meriti un’attenzione concreta da parte di tutti”, dichiara il presidente Minutoli. “Il cimitero di Massa Santa Lucia rappresenta un luogo di grande valore affettivo, storico e sociale per la comunità. Non possiamo ignorare le difficoltà che tante famiglie incontrano per raggiungerlo e sostare nelle sue immediate vicinanze. Garantire condizioni adeguate di accessibilità e sicurezza significa anche rispettare il valore e la dignità di questi luoghi”. La questione viene quindi affrontata non soltanto sotto il profilo della viabilità, ma anche come esigenza di garantire a tutti i cittadini la possibilità di raggiungere il cimitero in condizioni adeguate, senza gli ostacoli attualmente determinati dalla carenza di parcheggi.

Nuova area di sosta, prevista una ricognizione dei terreni e un progetto di fattibilità

L’atto di indirizzo punta a impegnare il sindaco e la Giunta comunale ad avviare con urgenza, attraverso gli uffici tecnici competenti, una ricognizione delle aree limitrofe al cimitero di Massa Santa Lucia. L’obiettivo è verificare la presenza di terreni di proprietà comunale oppure di superfici eventualmente acquisibili o espropriabili, che possano risultare idonee alla realizzazione di un parcheggio pubblico. Una volta individuate le possibili aree, la proposta prevede la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, necessario per valutare le caratteristiche dell’intervento e le soluzioni più appropriate. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accessibilità per le persone con disabilità, attraverso la previsione di stalli dedicati, e alla sicurezza dei pedoni, con la realizzazione di un percorso che consenta di raggiungere l’ingresso del cimitero senza dover affrontare situazioni di rischio lungo la carreggiata. Si tratta, al momento, di un’iniziativa amministrativa finalizzata ad avviare le verifiche preliminari e non di un progetto già approvato o di lavori immediatamente cantierabili. La proposta dovrà quindi essere esaminata nell’ambito del percorso istituzionale previsto, per consentire all’Amministrazione di valutare concretamente la fattibilità dell’opera.

Finanziamenti e opere pubbliche, l’obiettivo è inserire il parcheggio nella programmazione comunale

Un altro aspetto della proposta riguarda l’individuazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del parcheggio. L’atto prevede infatti la ricerca delle opportune coperture finanziarie, valutando anche la possibilità di ricorrere a fondi extracomunali, finanziamenti regionali o risorse specificamente destinate alla riqualificazione dei villaggi collinari. L’intervento dovrebbe inoltre essere inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche, così da collocarlo all’interno degli strumenti di pianificazione dell’Ente. L’iniziativa si inserisce nella più ampia necessità di migliorare servizi e infrastrutture nelle frazioni collinari di Messina, dove le caratteristiche del territorio e della viabilità possono rendere più complesso l’accesso alle strutture pubbliche. Per il presidente del Consiglio comunale, la realizzazione di un’area di sosta rappresenterebbe una risposta concreta a una richiesta avanzata da tempo dalla comunità, con benefici sia per la sicurezza stradale sia per la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

Minutoli: “Trasformare una criticità segnalata dai cittadini in un percorso concreto”

La proposta presentata da Massimiliano Minutoli mira dunque a tradurre le segnalazioni dei cittadini in una serie di verifiche tecniche e amministrative che possano condurre alla realizzazione di un parcheggio pubblico nelle vicinanze del cimitero. Il presidente del Consiglio comunale richiama l’attenzione sulla necessità di garantire maggiore considerazione alle esigenze dei villaggi collinari, attraverso interventi capaci di migliorare i servizi e risolvere problemi quotidiani. “Il nostro obiettivo”, conclude Minutoli, “è trasformare una criticità segnalata da tempo dai cittadini in un percorso amministrativo concreto. Chiediamo agli uffici competenti di avviare le verifiche necessarie affinché l’Amministrazione possa valutare le soluzioni progettuali e finanziarie più idonee. I villaggi collinari hanno bisogno di attenzione, servizi e interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle comunità che li abitano e questa amministrazione deve e vuole concretamente dare le risposte necessarie. Questa proposta va proprio in questa direzione”. L’attenzione si sposta ora sull’esame dell’atto di indirizzo e sull’eventuale avvio della ricognizione delle aree disponibili, primo passaggio necessario per valutare la possibilità di dotare il cimitero di Massa Santa Lucia di un parcheggio adeguato alle esigenze della comunità.