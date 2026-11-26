Regalare un sorriso ai bambini, promuovere la solidarietà e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riuso e della tutela dell’ambiente. Anche quest’anno Messina ospiterà “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale organizzata dal Movimento 5 Stelle nelle principali piazze italiane, che vede protagonisti i più piccoli. L’appuntamento è in programma sabato 28 novembre, dalle ore 16:30 alle 19:30, a Piazza Cairoli, all’altezza di via XXVII Luglio. Bambini e adulti avranno la possibilità di donare libri per ragazzi e giocattoli, nuovi o di seconda mano, purché in buono stato.

Messina, libri e giocattoli per regalare un Natale speciale ai bambini

Quanto raccolto durante il pomeriggio sarà destinato ai reparti pediatrici, alle case di accoglienza per minori e alle strutture per l’infanzia della città. L’obiettivo è offrire un momento di gioia ai bambini in occasione del Natale e della festa della Befana, attraverso un gesto concreto di solidarietà. “Libri ed i giocattoli che saranno raccolti, suddivisi tra nuovi ed usati, – spiega Marco Oriolesi presidente del gruppo territoriale del M5S – saranno poi donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia cittadine. In un momento storico di grande difficoltà economica ed aumento dei prezzi il Movimento 5 Stelle vuole riportare il Natale al suo significato più autentico: la vicinanza e la solidarietà verso i più fragili, in particolare i bambini. Questa iniziativa – conclude Oriolesi – rappresenta la nostra idea di comunità che non abbandona nessuno, che si prende cura dei più deboli, che condivide e si sostiene reciprocamente”.

Giocattoli in Movimento: solidarietà, riuso e rispetto dell’ambiente

Accanto alla finalità solidale, l’iniziativa punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riuso e dello scambio, promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente. Donare un giocattolo ancora utilizzabile significa, infatti, offrirgli una seconda vita, contribuendo a ridurre la produzione di plastica ed evitando che finisca in discarica. Un piccolo gesto di altruismo che assume un significato particolare in un periodo caratterizzato dalle difficoltà economiche delle famiglie. Ogni libro e ogni giocattolo donato rappresentano un’opportunità per regalare un momento di felicità ai bambini e, allo stesso tempo, contribuire alla diffusione di una cultura della condivisione e della sostenibilità ambientale.