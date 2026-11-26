Di solito la medicina fa notizia quando qualcosa va storto: un’attesa infinita in Pronto Soccorso, una diagnosi sbagliata, uno sportello che rimanda il cittadino da un ufficio all’altro. Di rado si scrive di ciò che funziona, perché ciò che funziona non fa rumore. Eppure è proprio lì, nel lavoro quotidiano e silenzioso del medico che conosce i suoi pazienti, che si misura la qualità di un sistema sanitario. Per questo sento il dovere di rendere pubblico un ringraziamento. La dottoressa Concetta Fiumara, medico a Messina, ha dato in questi giorni una prova concreta di qualcosa che dovrebbe essere la regola e che troppo spesso diventa l’eccezione: sa adattarsi alle esigenze reali del paziente.

Non ha applicato meccanicamente un protocollo e non ha messo ostacoli burocratici tra sé e chi le chiedeva aiuto. Ha ascoltato, ha valutato e ha prescritto in modo puntuale e tempestivo ciò che serviva, nei tempi e nei modi più adatti alla persona che aveva davanti. Ha considerato non soltanto il dato clinico, ma anche le condizioni concrete di vita: la fatica degli spostamenti, la fragilità, il bisogno di continuità nella cura. Può sembrare poco, ma non lo è. Per un paziente anziano o fragile, una prescrizione fatta bene e al momento giusto vuol dire niente viaggi inutili, niente code e niente interruzioni della terapia. E soprattutto vuol dire sentirsi trattato come una persona e non come una pratica. È qui che la medicina generale mostra il suo valore più autentico: è il primo presidio dello Stato accanto al cittadino, e spesso l’unico che il cittadino conosce per nome.

In anni in cui si discute molto di riforme, di Case della Comunità e di medicina territoriale, l’esempio della dottoressa Fiumara ricorda una verità semplice. Le strutture e i modelli organizzativi servono, ma a fare la differenza sono le persone. Un medico competente e umano, che ascolta e si fa carico dei bisogni del paziente, vale più di qualsiasi organigramma. Le ragioni cliniche e scientifiche per cui questo comportamento è esemplare le illustrerò in una pubblicazione dedicata, che renderò disponibile a breve. Qui mi interessa dire una cosa sola, con la chiarezza che merita: la dottoressa Concetta Fiumara merita un encomio solenne e pubblico. Ha dimostrato che la medicina di prossimità, quando è esercitata con scienza e coscienza, funziona. A lei va il mio ringraziamento personale e, ne sono certo, quello dei tanti pazienti che hanno la fortuna di affidarsi alle sue cure. Spero che il suo esempio venga conosciuto e imitato.