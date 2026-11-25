Un lungo abito rosso disteso sulla scalinata del Rettorato, messaggi di vicinanza, fiori e testimonianze per rompere il silenzio sulla violenza contro le donne. Con il messaggio ‘Rompiamo il silenzio’, l’Università di Messina ha inaugurato questa mattina le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, coordinate dalla professoressa Marina Trimarchi, prorettore alla Terza Missione.

Un abito rosso per ricordare Lorena Quaranta e Sara Campanella

A caratterizzare la mattinata è stata l’installazione di un maestoso abito rosso lungo sette metri, disteso sulla scalinata del Cortile del Rettorato intitolato alle studentesse Lorena Quaranta e Sara Campanella. L’opera, denominata “Rosso come il coraggio” e realizzata da ATELIER1552 Lab d’arte di Franz De Feudis e Salvo Casella, ha trasformato lo spazio universitario in un luogo di riflessione e testimonianza collettiva contro la violenza di genere. Non una semplice installazione artistica, ma un’opera partecipativa, arricchita dai contributi delle persone che hanno interagito con il tessuto, lasciando messaggi scritti, fiori e piccoli oggetti personali, simboli di coraggio e di un ‘abbraccio collettivo’ da donare a chi ne ha bisogno.

UniMe contro la violenza: il workshop e la marcia verso il Rettorato

In Aula Magna si è svolto il workshop multidisciplinare intitolato ‘UniMe contro la violenza. Relazioni che nutrono e quelle che avvelenano’. Dopo i saluti istituzionali della professoressa Vittoria Calabrò, delegata alla Parità di genere e presidentessa del CUG, l’incontro è stato moderato dalle professoresse Francesca Liga e Carmela Mento, rispettivamente direttrice del Ce.R.I.P. e docente di Psicologia Clinica. Il Ce.R.I.P. ha inoltre curato un desk informativo sulla violenza di genere, che sarà ospitato presso l’Atrio del Rettorato. Successivamente si è svolta la marcia organizzata dal Comune di Messina insieme alla Prefettura e all’Ateneo peloritano. All’iniziativa hanno partecipato il rettore Giovanna Spatari, il prefetto Cosima Di Stani, l’assessorae alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, numerose autorità e studenti delle scuole locali. Il corteo si è concluso nel Cortile del Rettorato, davanti all’installazione artistica dedicata a Lorena e Sara, dove i partecipanti hanno condiviso un momento di riflessione.

Il rettore Spatari: “il coraggio della rinascita e la necessità di denunciare”

“Oggi – commenta Spatari– facciamo parlare le emozioni con una serie di iniziative dedicate ad un tema molto caro al nostro Ateneo. Con l’allestimento dell’abito realizzato dall’ATELIER1552 di Franz e Salvo, che ringrazio, abbiamo voluto scegliere un simbolo che con il suo colore, il suo lungo strascico ed il suo grande impatto vuole testimoniare la portata che il fenomeno della violenza di genere assume nel mondo, ma anche, allo stesso tempo, il coraggio della rinascita attraverso l’implementazione dell’opera con pensieri, bigliettini e altri segni che ciascuno di noi può apporre al vestito per indicare la propria vicinanza e manifestare la necessità di non fare silenzio, di denunciare e di segnalare qualsiasi episodio violento. Tutti noi, cittadini, rappresentanti delle Istituzioni e soprattutto i più giovani, dobbiamo lavorare affinché il 25 diventi un giorno normale nel calendario del mese di novembre”.

Messina, una fiaccolata per le donne vittime di femminicidio

Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio, alle ore 17, quando dal Polo Annunziata prenderà il via la fiaccolata contro la violenza di genere intitolata “Una luce per chi non ha più voce”. Promosso dalle associazioni universitarie e patrocinato dal Comune di Messina e, tra gli altri, dall’Ateneo peloritano e dal CUG di UniMe, il corteo raggiungerà Villa Albert Sabin, dove si terrà un momento di commemorazione dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio. L’iniziativa vuole rappresentare non soltanto un’occasione per ricordare le vittime, ma anche un momento di partecipazione collettiva per manifestare la volontà di costruire una società più responsabile e un futuro libero dalla violenza.

Lo spettacolo teatrale in Aula Cannizzaro

A chiudere la giornata di iniziative sarà lo spettacolo “La sala d’attesa”, in programma a partire dalle ore 19 presso l’Aula Cannizzaro. L’atto unico di Stefania De Ruvo, con la regia di Salvatore Amato, sarà presentato dal Gruppo Teatro Libero di Milazzo. La rappresentazione teatrale sarà preceduta dai saluti istituzionali della rettrice Giovanna Spatari e delle docenti Antonia Cava, di Sociologia della Comunicazione, e Katia Trifirò, di Discipline dello Spettacolo.