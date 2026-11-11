Messina, tre nuovi asili nido consegnati ma ancora chiusi. Gioveni incalza Basile: “adesso servono le aperture”

“Tre nuovi asili nido a Messina, già consegnati da mesi, ma ancora senza bambini”. È quanto denuncia il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che solleva la questione della mancata apertura delle strutture del rione Taormina, di Serri Sperone e di via Brasile, chiedendo all’Amministrazione comunale “di completare rapidamente le procedure necessarie per renderle operative”. Secondo quanto riferito dal consigliere, “i primi due asili sono stati consegnati a febbraio, mentre quello di via Brasile è stato consegnato a maggio. Nonostante siano trascorsi diversi mesi, le tre strutture risulterebbero ancora inutilizzate e non disponibili per le famiglie messinesi”.

“Prima le inaugurazioni in pompa magna, le fotografie di rito e gli annunci alla città, poi il silenzio e, soprattutto, le porte ancora chiuse. È quanto sta accadendo a Messina con tre nuove strutture destinate ad asili nido, quelli del rione Taormina e di Serri Sperone (consegnati a febbraio) e quello di via Brasile (consegnato a maggio), che risultano appunto, a distanza di mesi, ancora privi di bambini e quindi non operativi”, afferma Gioveni.

Asili nido chiusi a Messina, Gioveni chiede chiarimenti all’Amministrazione Basile

“È davvero paradossale – dichiara Gioveni – che dopo aver rivendicato pubblicamente la realizzazione e la consegna di queste strutture, l’Amministrazione Basile non abbia ancora completato il percorso necessario per renderle concretamente fruibili alle famiglie messinesi. Un asilo nido non può considerarsi un’opera compiuta soltanto perché viene consegnato o inaugurato: la sua vera realizzazione si concretizza quando apre le porte ai bambini e diventa un servizio effettivamente disponibile per la comunità”.

Il rischio di deterioramento delle nuove strutture pubbliche

“Oltre al mancato servizio – prosegue il consigliere – c’è anche un altro aspetto che non può essere sottovalutato: lasciare per mesi strutture pubbliche nuove e inutilizzate significa esporle al rischio di deterioramento, danneggiamenti e atti vandalici, vanificando risorse economiche e sacrifici amministrativi che dovrebbero invece tradursi in servizi”. “La questione- secondo Gioveni- riguarda quindi sia la necessità di rispondere alle esigenze delle famiglie sia quella di tutelare gli investimenti pubblici già realizzati”.

Agibilità, collaudi, arredi e personale: chiesta l’attivazione delle procedure per aprire gli asili

Per arrivare all’apertura delle tre strutture, Gioveni si rivolge direttamente al sindaco Federico Basile, agli assessori competenti e agli uffici comunali, chiedendo “di attivare con urgenza tutte le procedure tecniche e amministrative eventualmente ancora necessarie”.

Tra gli aspetti sui quali il consigliere sollecita verifiche figurano “agibilità, collaudi, autorizzazioni, arredi e dotazione di personale”. Si tratta degli adempimenti che Gioveni chiede “di accertare e completare, senza indicare quali di essi siano effettivamente ancora pendenti. L’obiettivo è consentire l’attivazione dei servizi nei tre asili nido e mettere le famiglie nelle condizioni di conoscere le opportunità disponibili”.

Messina Social City, Gioveni sollecita gli avvisi per le iscrizioni

Un ulteriore passaggio riguarda il ruolo della Messina Social City, che, secondo il consigliere, deve essere messa nelle condizioni di procedere rapidamente alla pubblicazione degli avvisi per le iscrizioni. “Chiedo inoltre – conclude – che si metta nelle condizioni la Messina Social City di pubblicare nel più breve tempo possibile gli appositi avvisi per le iscrizioni, così da consentire alle famiglie di conoscere tempi, modalità e disponibilità dei posti. Non possiamo permetterci che strutture realizzate per rispondere al bisogno di servizi educativi della città rimangano inutilizzate mentre tante famiglie attendono risposte concrete. Adesso non servono altre inaugurazioni o annunci: servono le aperture”.