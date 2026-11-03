Messina: trasporti gratis per un mese dopo lo stop al tram, la proposta arriva in consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi giovedì 5 novembre 2026, alle ore 14:00, per una seduta ordinaria che vedrà all’ordine del giorno diverse questioni amministrative e una mozione dedicata al trasporto pubblico cittadino. Tra i temi in discussione figurano infatti la richiesta di un mese di trasporti pubblici gratuiti e il potenziamento straordinario del servizio, alla luce del rincaro dei carburanti e della sospensione del tram.

Messina, una mozione per chiedere un mese di trasporto pubblico gratuito

Uno dei punti all’ordine del giorno riguarda la mozione consiliare dal titolo “Emergenza rincaro carburanti e sospensione del tram – richiesta urgente di un mese di trasporto pubblico gratuito e potenziamento straordinario del servizio”. La proposta punta a portare all’attenzione dell’assemblea cittadina le conseguenze del rincaro dei carburanti e dello stop al servizio tranviario, chiedendo misure a sostegno della mobilità urbana. Il Consiglio sarà quindi chiamato a discutere la possibilità di introdurre un mese di gratuità del trasporto pubblico, accompagnato da un rafforzamento straordinario dei collegamenti. Si tratta, al momento, di una richiesta contenuta nella mozione e non di un provvedimento già approvato.

Commissioni consiliari, previste nomine e rimodulazioni

La seduta del 5 novembre comprenderà anche alcune proposte relative all’organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e alla composizione di organismi istituzionali. In particolare, sono previste la nomina dei componenti della Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari e l’elezione dei componenti della Commissione Toponomastica. All’esame dell’Aula arriverà inoltre la rimodulazione delle Commissioni consiliari permanenti, secondo quanto previsto dall’articolo 55 del Regolamento del Consiglio comunale di Messina.

Debiti fuori bilancio, cinque proposte all’esame dell’Aula

Un’altra parte dei lavori sarà dedicata alle questioni finanziarie dell’Ente, con la discussione di cinque proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

I provvedimenti fanno riferimento all’articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 267/2000 e riguardano obbligazioni derivanti da sentenze dell’autorità giudiziaria.

La seduta ordinaria del Consiglio comunale di Messina, convocata per giovedì 5 novembre alle ore 14:00, affronterà dunque sia questioni organizzative e finanziarie sia il tema della mobilità cittadina, con particolare attenzione alla proposta di gratuità temporanea e potenziamento del trasporto pubblico.