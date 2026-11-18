A Messina, il quartiere di Provinciale continua a fare i conti con disagi legati alla sospensione del servizio tranviario, interrotto ormai da venti mesi per i lavori di riqualificazione della linea. Una situazione che, secondo i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto e Mario Barresi, sta diventando sempre più difficile da sostenere, soprattutto per gli anziani e per i cittadini che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. “A ben venti mesi dallo stop al tram, il quartiere di Provinciale continua a fare i conti con un servizio di trasporto pubblico che non risponde minimamente alle reali necessità del territorio”, denunciano i due consiglieri, facendosi portavoce del crescente malcontento dei residenti e chiedendo interventi urgenti all’Amministrazione comunale e ad ATM.

Messina, i disagi a Provinciale dopo lo stop al tram

Al centro della protesta c’è l’organizzazione del servizio sostitutivo su gomma, ritenuto inadeguato alle esigenze di uno dei quartieri più popolosi della città. La sospensione della tranvia risale al 17 marzo 2025, quando sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’infrastruttura. Da allora, secondo Cacciotto e Barresi, non sarebbe stata predisposta una risposta sufficientemente efficace per garantire collegamenti adeguati alla popolazione. “Dal 17 marzo 2025, data di avvio dei lavori di riqualificazione della tranvia, il quartiere sta pagando un prezzo altissimo”, dichiarano congiuntamente i due esponenti circoscrizionali. Le preoccupazioni riguardano anche la durata degli interventi, considerando che, secondo quanto riferito dai consiglieri, una riapertura parziale del servizio non avverrebbe, nella migliore delle ipotesi, prima della primavera 2027. “Con una riapertura parziale che, nella migliore delle ipotesi, non avverrà prima della primavera 2027, non è più possibile andare avanti come fino adesso fatto. Alla sospensione del tram non è seguita alcuna adeguata riorganizzazione del trasporto su gomma: l’attuale navetta sostitutiva è palesemente sottodimensionata e insufficiente rispetto alla massiccia richiesta di un quartiere così popoloso”.

Navette insufficienti e lunghe attese: le difficoltà per anziani e residenti

Secondo Cacciotto e Barresi, le principali criticità riguardano le dimensioni ridotte dei mezzi sostitutivi e la frequenza delle corse, giudicata insufficiente rispetto al numero di cittadini che ogni giorno hanno necessità di spostarsi. Le conseguenze ricadrebbero soprattutto sulle persone anziane e sulle fasce più fragili della popolazione, che in diversi casi sarebbero costrette a raggiungere a piedi via La Farina per utilizzare il servizio shuttle. “Mezzi troppo piccoli e corse poco frequenti si traducono in attese estenuanti alle fermate. A subirne le conseguenze peggiori sono soprattutto le persone anziane e le fasce più fragili, costrette ogni giorno a percorrere lunghi e faticosi tratti a piedi fino alla via La Farina pur di riuscire a prendere lo shuttle. È una situazione che penalizza pesantemente i residenti e che non può più essere ignorata”.

Le richieste ad ATM: più corse e due navette contemporaneamente nelle ore di punta

Per affrontare le criticità segnalate, Cacciotto e Barresi avanzano due proposte operative rivolte al Comune di Messina e ad ATM. La prima riguarda il potenziamento delle frequenze del servizio sostitutivo, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa alle fermate. La seconda prevede l’utilizzo contemporaneo di due navette durante le fasce orarie caratterizzate dalla maggiore affluenza, qualora non fosse possibile impiegare autobus di dimensioni superiori. Nel dettaglio, i consiglieri chiedono: “Potenziamento delle frequenze delle corse della navetta sostitutiva, per abbattere i tempi di attesa oggi insostenibili. Doppio passaggio simultaneo nelle fasce di punta: qualora ragioni tecniche o logistiche impediscano l’impiego di autobus standard di maggiore capienza, si garantisca almeno il transito contemporaneo di due navette, una dietro l’altra, negli orari di maggiore affluenza”.

L’appello al Comune di Messina: interventi immediati per Provinciale

Nella parte conclusiva del loro intervento, i due rappresentanti della Terza Circoscrizione sollecitano una risposta concreta da parte dell’Amministrazione comunale e dell’azienda trasporti, auspicando al tempo stesso che i lavori della tranvia non subiscano ulteriori ritardi. “Augurandoci che non si verifichino ulteriori e inaccettabili slittamenti nei lavori della tranvia, chiediamo all’Amministrazione comunale e ad ATM di dare seguito concreto a queste proposte”, affermano Cacciotto e Barresi.

La richiesta è quella di migliorare nell’immediato i collegamenti su gomma, evitando che il protrarsi degli interventi di riqualificazione continui a penalizzare gli spostamenti quotidiani dei residenti. “I cittadini di Provinciale stanno vivendo sulla propria pelle un disagio grave e prolungato: è arrivato il momento di garantire loro un servizio finalmente all’altezza delle esigenze del quartiere”.