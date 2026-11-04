Messina, tragedia sull’A18: camion perde una pesante lastra, auto precipita nella scarpata. Un morto e feriti gravi

Tragico incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania nelle prime ore di questa mattina. Un uomo ha perso la vita e altre persone sono rimaste gravemente ferite in un violento sinistro avvenuto intorno alle 6:30, lungo la carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, subito dopo lo svincolo di Giarre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un mezzo pesante che trasportava scogli lavici avrebbe improvvisamente perso la sponda posteriore durante la marcia. La pesante lastra si è abbattuta su un’autovettura che procedeva alle sue spalle, provocando la perdita di controllo del veicolo, successivamente precipitato nella scarpata adiacente all’autostrada. Le conseguenze dell’incidente sono state drammatiche: un uomo che si trovava a bordo dell’auto è morto, mentre altre persone hanno riportato ferite gravi.

Incidente mortale sulla A18, due elicotteri del 118 per soccorrere i feriti

Immediato l’intervento dei soccorritori, arrivati sul luogo dell’incidente con diverse ambulanze e due elicotteri del 118, mobilitati per garantire il trasferimento urgente in ospedale dei feriti più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità. La gravità dell’incidente ha reso necessario un imponente intervento dei mezzi di emergenza, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione autostradale.

Autostrada Messina-Catania paralizzata, lunghe code in entrambe le direzioni

L’incidente ha provocato pesanti disagi al traffico lungo la A18, con lunghe code che si sono formate sia in direzione Messina sia verso Catania. Per consentire le operazioni di soccorso, uno degli elicotteri del 118 è stato fatto atterrare direttamente sulla carreggiata in direzione Catania, determinando il blocco temporaneo della circolazione anche sul versante opposto rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro. Per alcuni minuti il traffico autostradale è rimasto completamente paralizzato. Poco dopo le 8:30 è ripreso il transito in direzione Catania, mentre le operazioni di soccorso hanno continuato a interessare il tratto teatro della tragedia. Resta drammatico il bilancio dell’incidente, con una vittima e diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. La dinamica riportata indica nella perdita della sponda posteriore del camion l’evento che ha provocato il sinistro, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.