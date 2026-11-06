Messina, tragedia sul viale Gazzi: Gioveni e Vaccarino chiedono interventi urgenti per la sicurezza stradale

Il tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sul viale Gazzi a Messina, costato la vita a un uomo di 82 anni investito da un’autovettura, riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza lungo una delle arterie più trafficate della città. A chiedere interventi urgenti sono i consiglieri comunali Libero Gioveni e Benedetto Vaccarino, che sollecitano l’Amministrazione comunale ad affrontare le criticità della strada attraverso misure concrete a tutela di automobilisti e pedoni. Secondo i due consiglieri, la frequenza degli incidenti registrati lungo il viale, alcuni dei quali con conseguenze mortali, rende necessaria una verifica complessiva delle condizioni di sicurezza. La presenza del Policlinico universitario, delle numerose attività e dei continui attraversamenti pedonali contribuisce a rendere particolarmente intenso il traffico nella zona. “Non possiamo limitarci a registrare l’ennesimo incidente e a manifestare il nostro cordoglio per le vittime – dichiarano i due consiglieri –. Viale Gazzi rappresenta un’arteria particolarmente trafficata, caratterizzata dalla presenza del Policlinico universitario, di numerose attività e di continui attraversamenti pedonali. Proprio per questo occorre verificare se le attuali condizioni infrastrutturali e la segnaletica siano realmente adeguate a garantire la sicurezza di tutti”.

Le richieste per migliorare la sicurezza sul viale Gazzi

Gioveni e Vaccarino chiedono un intervento coordinato che consenta di individuare le principali criticità del viale Gazzi e valutare le soluzioni necessarie per ridurre i rischi. Tra le priorità indicate figurano la verifica dell’illuminazione pubblica, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, e il controllo della visibilità e della funzionalità della segnaletica orizzontale e verticale. I consiglieri ritengono inoltre opportuno valutare l’installazione di dispositivi per la moderazione della velocità e un rafforzamento dei controlli della Polizia Municipale, con particolare attenzione alle fasce orarie maggiormente trafficate. Un ulteriore intervento richiesto riguarda la ricognizione degli attraversamenti pedonali, per verificare la possibilità di renderli più sicuri e protetti. L’obiettivo è affrontare le problematiche della viabilità attraverso una valutazione complessiva delle condizioni della strada, senza limitarsi a interventi successivi agli incidenti.

L’appello al sindaco Basile: “la sicurezza stradale non può essere affrontata soltanto dopo una tragedia”

Alla luce dell’ultimo incidente mortale, i due consiglieri si rivolgono direttamente al sindaco Federico Basile e all’assessore competente, chiedendo l’immediato coinvolgimento degli uffici tecnici comunali e della Polizia Municipale per effettuare un sopralluogo e individuare le misure più efficaci. “Chiediamo al sindaco Basile e all’assessore competente – concludono Gioveni e Vaccarino – di attivarsi immediatamente, coinvolgendo gli uffici tecnici e il Corpo di Polizia Municipale, per effettuare un sopralluogo e individuare le soluzioni più efficaci. La sicurezza stradale non può essere affrontata soltanto dopo che si è verificata una tragedia. È necessario prevenire, intervenire e assumersi la responsabilità di tutelare la vita dei cittadini. Non possiamo aspettare che si verifichi un’altra vittima per accorgerci che qualcosa non funziona”.