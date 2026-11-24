“Riorganizzare la viabilità del centro cittadino di Messina in vista delle festività natalizie, modificando l’attuale impostazione della Linea Shopping e garantendo una maggiore fluidità della circolazione lungo l’asse nord-sud”. È quanto propongono i consiglieri comunali Marcello Scurria e Giuseppe Capurro attraverso un’interrogazione a risposta scritta e orale, protocollata il 19 novembre e indirizzata al sindaco e all’assessore alla Mobilità Urbana. Secondo i due consiglieri, “la pedonalizzazione del viale San Martino ha determinato negli ultimi due anni un significativo cambiamento nell’organizzazione della mobilità cittadina, concentrando il traffico sulle arterie limitrofe del centro, in particolare via dei Mille e via Ugo Bassi“. “A una situazione già critica si aggiunge l’attuale interruzione del servizio tranviario dovuta ai lavori in corso, che ha aumentato la domanda di mobilità su gomma, lasciando contemporaneamente inutilizzata dai convogli la corsia riservata al tram”. Una situazione che, secondo Scurria e Capurro, “costringe quotidianamente gli automobilisti ad affrontare lunghe code e rallentamenti, scoraggiando anche quanti intendono raggiungere il centro per fare acquisti”.

Messina, la proposta per modificare la Linea Shopping

“Per migliorare l’accessibilità e la vivibilità del centro cittadino, i consiglieri propongono una sperimentazione temporanea della viabilità durante il periodo natalizio, attraverso la creazione di un corridoio di scorrimento continuo lungo l’asse nord-sud. La prima misura riguarda l’utilizzo della sede tranviaria nel tratto compreso tra l’Annunziata e la Prefettura, consentendo il transito al trasporto pubblico e ai mezzi di emergenza. L’obiettivo è garantire una corsia aggiuntiva di scorrimento in direzione sud, accompagnando il flusso lungo via Garibaldi verso il centro e la successiva direttrice di via dei Mille. In via dei Mille, nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e via Santa Cecilia, la proposta prevede il mantenimento della ZTL su un solo lato della strada, eliminando gli spazi destinati alla sosta dei veicoli sul lato opposto. L’intervento consentirebbe di recuperare circa 2-2,20 metri di larghezza utile della carreggiata, agevolando il transito verso la zona sud e riducendo i blocchi provocati dalle manovre di parcheggio e dalla doppia fila. Una soluzione analoga viene proposta per via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e via Tommaso Cannizzaro, per favorire la circolazione in uscita dal centro verso la zona nord della città”, scrivono i due consiglieri comunali.

Semafori sincronizzati e riduzione dei parcheggi

“Per evitare che i problemi di congestione si trasferiscano agli incroci, Scurria e Capurro chiedono anche interventi sulla segnaletica stradale, la predisposizione di fasi semaforiche dedicate e l’introduzione della cosiddetta “Onda Verde”, con una velocità di scorrimento urbano di circa 30-35 km/h lungo via Garibaldi, via dei Mille e via Ugo Bassi. La proposta comprende inoltre l’introduzione di griglie gialle negli incroci nevralgici, un presidio mirato della Polizia Municipale, corsie di preselezione per le svolte e il coordinamento dei tempi di chiamata pedonale. Secondo le stime riportate nell’interrogazione, la soppressione della sosta su un solo lato di via dei Mille e via Ugo Bassi comporterebbe una riduzione complessiva di circa 135-145 posti auto. Una diminuzione che, secondo i consiglieri, potrebbe essere compensata potenziando la segnaletica verso i parcheggi Cavallotti, Zaera, Fosso, Villa Dante, Viale Europa e Annunziata, oltre all’istituzione di stalli a rotazione rapida nelle traverse adiacenti, a tutela di residenti e commercianti. Gli interventi avrebbero anche una rilevanza strategica sotto il profilo della sicurezza pubblica e della Protezione Civile, garantendo corridoi più rapidi e diretti per i mezzi di soccorso”, rimarcano.

Scurria e Capurro chiedono una sperimentazione per Natale

I due consiglieri chiedono “all’amministrazione comunale di valutare l’avvio urgente della sperimentazione già durante le festività natalizie, coinvolgendo gli uffici tecnici competenti, ATM e il Corpo di Polizia Municipale nella predisposizione delle modifiche alla viabilità, della segnaletica provvisoria e delle misure compensative per la sosta”. Scurria e Capurro chiedono infine “quali sistemi di monitoraggio dei flussi di traffico, dei tempi di percorrenza e dell’impatto sulle attività commerciali e sulla residenzialità l’amministrazione intenda attivare durante il periodo festivo, per valutare eventuali correttivi o l’adozione definitiva del nuovo modello di circolazione”.