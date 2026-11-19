Messina è stata selezionata tra i 75 luoghi simbolici dell’amicizia tra Italia e Germania nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con Fondazione AlberItalia ETS. L’iniziativa celebra il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi attraverso la messa a dimora di alberi in località rappresentative dei legami italo-tedeschi. L’appuntamento a Messina è fissato per sabato 21 novembre 2026, alle ore 11, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. La cerimonia si svolgerà all’Agorà dello Stretto, nel parco urbano dell’ex Fiera, dove sarà piantato un albero per celebrare l’anniversario e il rapporto storico tra le due nazioni.

Messina scelta per i suoi storici legami con la Germania

La presenza di Messina tra le 75 località individuate nell’ambito del progetto rappresenta un riconoscimento dei legami storici che uniscono la città dello Stretto alla Germania. L’iniziativa promossa dall’Ambasciata tedesca intende celebrare la ricorrenza diplomatica attraverso un gesto concreto, associando il valore simbolico degli alberi alla continuità delle relazioni tra Italia e Germania. La messa a dimora di un albero diventa così un segno destinato a rimanere nel tempo, collegando la memoria dei rapporti tra i due Paesi alla valorizzazione degli spazi verdi e alla sensibilizzazione ambientale. La scelta della Giornata Nazionale degli Alberi conferisce inoltre alla cerimonia un significato particolare, unendo la commemorazione diplomatica alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale.

Un albero nel parco urbano dell’ex Fiera: la collaborazione con Comune e Messinaservizi

La cerimonia sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Messina e con Messinaservizi Bene Comune, che si occuperà anche della messa a dimora dell’albero. L’intervento interesserà l’Agorà dello Stretto, all’interno del parco urbano dell’ex Fiera, uno spazio cittadino che ospiterà il simbolo della ricorrenza. Il progetto “75 alberi per 75 luoghi” lega dunque la celebrazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Germania a un’azione concreta sul territorio, attraverso la piantumazione di alberi nelle località selezionate. Per Messina, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare uno spazio pubblico cittadino attraverso un intervento dal significato ambientale e commemorativo.

Alla cerimonia il sindaco Basile e il Console Onorario tedesco

Alla cerimonia di sabato 21 novembre parteciperanno rappresentanti istituzionali e delle realtà coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa. Saranno presenti il sindaco di Messina Federico Basile, il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania Nunzio Turiaco e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo. Interverranno inoltre l’assessore comunale alle Politiche ambientali Liana Cannata, il presidente di Messinaservizi Bene Comune Vincenzo Ciraolo e il direttore generale Salvo Puccio. La loro partecipazione accompagnerà il momento commemorativo e la messa a dimora dell’albero, nell’ambito di una collaborazione che coinvolge istituzioni diplomatiche, Amministrazione comunale e società partecipata.