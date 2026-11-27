Sport, memoria e valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi di Messina. Torna la “10 Km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”, giunta alla sua decima edizione e in programma domenica 6 dicembre. La manifestazione podistica sarà presentata domani, sabato 28 novembre, alle ore 10, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Vadalà. La competizione è organizzata dall’associazione sportiva Torre Bianca, presieduta da Pietro Tracuzzi, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSEN e con il patrocinio del Comune di Messina. Si tratta di una gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri, omologata e inserita nel calendario nazionale FIDAL con Bronze Label. Nata nel 2016, la manifestazione è dedicata alla memoria di Luigi Cacopardi, ricordato per il suo impegno, la passione per lo sport e le qualità umane e professionali.

10 Km di Capo Peloro: cambia il percorso della gara

La competizione si svolgerà lungo il suggestivo tratto di lungomare compreso tra Ganzirri e Torre Faro. Rispetto alle precedenti edizioni, tuttavia, il percorso subirà una modifica a causa dei lavori stradali attualmente in corso nella VI Municipalità. Al posto del consueto giro unico, gli atleti affronteranno un tracciato in linea, con andata e ritorno lungo via delle Palme (SP 46), per una distanza complessiva di 10 chilometri. Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato alle ore 8 presso l’Istituto comprensivo “Evemero da Messina”, in via Adolfo Romano, nei pressi del Lago Grande di Ganzirri. La partenza della gara è prevista alle ore 10. Dopo i primi 500 metri, gli atleti affronteranno quattro giri di andata e ritorno di 2.375 metri ciascuno, fino al traguardo.

Le categorie ammesse e la presentazione a Palazzo Zanca

Alla competizione potranno partecipare gli atleti delle categorie Allievi maschili e femminili, Juniores e Promesse maschili e femminili, accorpate in un’unica categoria, Seniores e Master, sia maschili che femminili. Nel corso della conferenza stampa di domani saranno illustrati gli ulteriori dettagli organizzativi e le caratteristiche della decima edizione del Trofeo Luigi Cacopardi, appuntamento significativo del panorama podistico cittadino e nazionale, che rinnova il legame tra lo sport e uno dei tratti paesaggistici più caratteristici di Messina.