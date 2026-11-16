Sarà presentata domani, martedì 17 novembre, alle ore 10, nella sala Ovale “A. Caponnetto”, di palazzo Zanca, la sesta edizione del Festival dei Circoli del Cinema di Messina, in programma dal 19 al 22 novembre al Cinema Lux. La manifestazione è promossa dal Cineforum Orione, con il contributo della Sicilia Film Commission, in collaborazione con FICC e FICC Sicilia e con il patrocinio del Comune di Messina.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il sindaco di Messina, Federico Basile, il presidente del Cineforum Orione, Nino Genovese, e il direttore artistico del Festival, Marco Olivieri, che illustreranno il programma e le iniziative della nuova edizione.