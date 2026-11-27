Messina si prepara ad accogliere la quarta edizione di EsserCi Festival, la manifestazione promossa dal Centro Servizi per il Volontariato CESV Messina in collaborazione con il Comune di Messina. Il programma è stato presentato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte l’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore. Incontri, testimonianze, laboratori tematici, riconoscimenti e mercatini natalizi animeranno la città dal 3 al 12 dicembre, attraverso un calendario di appuntamenti dedicati al mondo del volontariato e dell’impegno sociale. “Una ricorrenza importante per un’edizione che rafforza e rinnova la relazione profonda tra il Terzo Settore e le comunità di Messina e del Messinese”. Con queste parole Rosario Ceraolo, direttore del CESV Messina, ha introdotto la conferenza stampa, richiamando il venticinquesimo anniversario della fondazione dei CSV siciliani. Proprio a questa ricorrenza sarà dedicato l’evento inaugurale del Festival, organizzato insieme al CESVOP Palermo e al CSV Etneo. La quarta edizione, dal titolo “EsserCi è una scelta”, si svolgerà dal 3 al 5 dicembre al Royal Palace Hotel, in via Tommaso Cannizzaro 3, mentre il 6 dicembre la Chiesa di Santa Maria Alemanna, in via Sant’Elia 48, ospiterà la cerimonia del Premio EsserCi. Gli appuntamenti conclusivi sono previsti l’11 e il 12 dicembre a Palazzo Zanca, dove l’Agorà delle Associazioni presenterà “I Mercatini del Buon Natale”.

EsserCi Festival, la collaborazione tra il Comune di Messina e il CESV

“È un grande piacere – ha detto l’assessore alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore nella conferenza di presentazione – che anche quest’anno EsserCi sia una collaborazione tra CESV e Comune. Il Festival celebra una sinergia lunga tutto l’anno con il mondo del volontariato e il Centro Servizi. Questa manifestazione ha il valore non solo di far scoprire il volontariato messinese ma anche di fare in modo che le associazioni si conoscano tra loro e collaborino, aumentando la loro capacità di produrre benefici per la comunità». Da parte dell’Amministrazione comunale, ha concluso Calafiore, “il volontariato è al centro della co-progettazione per le politiche future, riconoscendo che al volontariato si possono affidare attività e che il volontariato deve essere incluso per le esperienze su cui ha competenze riconosciute”.

Il valore della collaborazione e della costruzione di una rete tra le realtà associative è stato sottolineato anche da Letizia Bucalo Vita, ideatrice del Festival e consulente del CESV: “EsserCi – ha ricordato l’ideatrice del Festival Letizia Bucalo Vita, consulente del CESV – vuole essere un’opportunità per Messina. Perché restituisce alla città il valore di esserci per l’altro. È un festival che nasce con un pensiero inclusivo e che insegna a far rete, soluzione per risultati migliori”. “Il sostegno della pubblica amministrazione, delle istituzioni locali che hanno la massima prossimità con il cittadino – ha ricordato Carmelo Schepisi, componente del consiglio direttivo CESV – è fondamentale per gli operatori del Terzo Settore. Il riconoscimento del loro impegno e della loro dedizione è un “premio” che ci obbliga a fare sempre meglio. Ringrazio quindi il Comune di Messina per EsserCi anche quest’anno. E ringrazio ancora una volta sia lo staff del CESV sia l’ideatrice del Festival per la cura e la passione che dedicano a questo evento”.

EsserCi Festival 2026 a Messina: il programma completo e come partecipare

Tutti gli appuntamenti della quarta edizione di EsserCi Festival saranno a ingresso libero. Per le iniziative in programma nelle giornate del 3, 4 e 5 dicembre è gradita la conferma di partecipazione attraverso il seguente modulo online.

Giovedì 3 dicembre: venticinque anni di storia, uno sguardo al futuro e la scelta di esserci

La giornata inaugurale sarà dedicata ai 25 anni dei Centri di servizio per il volontariato siciliani, attraverso un racconto dell’esperienza collettiva maturata al servizio delle associazioni e delle comunità. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre al Royal Palace Hotel, a partire dalle ore 15:30. Dopo i saluti istituzionali, alle ore 16:15 prenderanno il via i lavori sul tema “Da dove veniamo: la costruzione di un’esperienza collettiva”. Introdotte da Maria Lucia Serio, dell’area formazione CESV Messina ETS, saranno proiettate le videotestimonianze dedicate alla nascita e allo sviluppo dei Centri di servizio per il volontariato in Sicilia.

Alle ore 16:30 si terrà il confronto sul tema “Il volontariato e il Terzo settore di fronte alle sfide del futuro”. Moderati da Giuseppe D’Avella, dell’Ufficio comunicazione CESV, interverranno Alessandro Seminati, direttore CSVnet; Giuseppe Montemagno, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia; Vito Puccio, presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia; Elena Dondi, vicepresidente CSV Emilia; Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina. Alle ore 18:00 spazio all’appuntamento “Le voci del volontariato: esperienze, persone, comunità”, con tre testimonianze dedicate al significato della scelta di esserci e alle esperienze dei volontari impegnati nei territori. Moderati da Barbara Turati de La Sicilia, interverranno Alessandra De Gaetano, presidente dell’Associazione Maria Regina OdV di Messina; Gaetano Di Ballo, presidente dell’associazione T.T.T. – Tierra, Techo, Trabajo APS di Agrigento; Federico Lupo, di Un futuro per l’autismo APS di Misterbianco, in provincia di Catania. Le conclusioni della giornata saranno affidate a Rosario Ceraolo, direttore CESV Messina ETS.

Venerdì 4 dicembre: le nuove generazioni incontrano chi ha scelto di EsserCi

La seconda giornata del Festival, sempre al Royal Palace Hotel, sarà dedicata nella mattinata al dialogo con le giovani generazioni. Nell’ambito dell’evento “Le nuove generazioni incontrano chi ha scelto di EsserCi”, cinque ospiti racconteranno agli studenti il proprio percorso, affrontando i temi dell’impegno, della creatività, dell’innovazione, dell’inclusione e della responsabilità sociale. Ogni incontro sarà articolato in un intervento del relatore, seguito da uno spazio riservato al dialogo e alle domande degli studenti.

Dopo i saluti istituzionali, a partire dalle ore 9:30, interverranno Francesco Trento, scrittore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa e sceneggiatura, che dialogherà con Alessandra Serio (Tempostretto); Luigi Vittorio Berliri, presidente della cooperativa sociale Spes contra spem, che dialogherà con Francesca Stornante (RTP); don Antonio Loffredo, sacerdote, direttore del MuDD (Museo Diocesano Diffuso) Napoli e imprenditore sociale, che dialogherà con Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud). Parteciperanno inoltre Medea Ferrigno, ingegnere, Nesti società cooperativa impresa sociale ETS, che dialogherà con Alessio Caspanello (LetteraEmme), e Greta Galli, tech content creator, divulgatrice STEM e maker, studentessa di communications engineering all’Università di Catania, che dialogherà con Alessandra Mammoliti (The Messineser).

I workshop di EsserCi: giustizia climatica, 5 per mille e beni confiscati alle mafie

Nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre, sempre al Royal Palace Hotel, si svolgeranno in contemporanea, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, tre laboratori tematici dedicati ad altrettante questioni di interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. Il laboratorio “Orientarsi verso l’equità climatica: analisi, riflessioni e strumenti – Advocacy meeting”, realizzato in collaborazione con ActionAid, sarà dedicato alla giustizia climatica, alla partecipazione e alla capacità delle comunità di promuovere un cambiamento sostenibile. Il workshop “Il 5 per mille: quadro normativo, dati e opportunità per gli enti beneficiari” approfondirà le regole, le opportunità e il valore del 5 per mille come strumento di sostegno e sviluppo degli enti del Terzo Settore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ASSIF e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina. Il terzo laboratorio, dal titolo “I beni confiscati alle mafie come risorsa di partecipazione e crescita comunitaria”, sarà realizzato in collaborazione con Libera e approfondirà le esperienze e le prospettive per trasformare i beni restituiti alla collettività in luoghi di cittadinanza attiva, inclusione e sviluppo delle comunità.

Sabato 5 dicembre: sette modi di EsserCi

La terza giornata del Festival sarà dedicata a “Sette modi di EsserCi”. Sette protagonisti provenienti da differenti ambiti dell’impegno sociale racconteranno come il volontariato e il Terzo Settore possano contribuire alla costruzione di legami e alla promozione del cambiamento nelle comunità. La giornata sarà condotta da Elena Inversetti, giornalista e comunicatrice sociale per il Terzo Settore, e introdotta da Letizia Bucalo Vita, consulente CESV Messina, fundraiser e comunicatrice sociale.

Interverranno Gianni Ferrero, direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) OdV ETS di Torino, per l’ambito Diritti e Inclusione; Gigi Esposito, presidente di Onyx Jazz Club APS di Matera, per Salute e Ricerca; Oriana Civile, cantante, musicista e autrice di Naso, per Arte, Cultura e Spettacolo; Agnese Zingaretti, referente nazionale del settore Scuola e Formazione di Libera, Roma, per Giovani e Futuro. Spazio anche alle testimonianze di Leda Tonziello, presidente dell’Associazione Elsa ETS di Caserta, per Ambiente e natura; Paola Piatta, docente di Scienze Motorie ed educatrice sportiva UISP di Messina, per Sport e Benessere; Paola Capoleva, componente del Consiglio direttivo del CSV Lazio e di CSVnet, Roma, per Invecchiamento attivo e Solidarietà intergenerazionale.

Domenica 6 dicembre: il Premio EsserCi alla Chiesa di Santa Maria Alemanna

Domenica 6 dicembre la manifestazione si sposterà alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, dove, a partire dalle ore 18, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio EsserCi, condotta da Floriana Riso ed Eduardo Abramo. La serata sarà dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze di volontariato e di impegno sociale che contribuiscono a rendere le comunità più solidali, inclusive e partecipate.

11 e 12 dicembre: a Palazzo Zanca arrivano i Mercatini del Buon Natale

A concludere la quarta edizione di EsserCi Festival saranno due giornate dedicate all’incontro tra associazioni, volontari e cittadini. L’11 e il 12 dicembre, infatti, Palazzo Zanca ospiterà l’Agorà delle Associazioni, che presenterà “I Mercatini del Buon Natale”. L’iniziativa sarà l’occasione per valorizzare le esperienze associative del territorio, rafforzare le relazioni comunitarie e riscoprire il significato solidale delle festività natalizie. L’Agorà di EsserCi Festival sarà aperta alla cittadinanza venerdì 11 dicembre dalle ore 16:30 alle 19:30 e sabato 12 dicembre dalle ore 9:30 alle 19:30.