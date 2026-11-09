Messina, tenta la truffa del finto Carabiniere ma la vittima lo smaschera: 24enne arrestato

Nei giorni scorsi, a Rodì Milici (Messina), i Carabinieri della Stazione di Fondachelli Fantina (ME) hanno arrestato in flagranza un 24enne, catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “tentata truffa”. Tutto è iniziato quando la vittima ha ricevuto una telefonata all’utenza fissa della propria abitazione, durante la quale l’interlocutore si è spacciato per un militare dell’Arma, preannunciando che di lì a poco si sarebbe presentato un Carabiniere per visionare i gioielli e le banconote presenti in casa. Ciononostante, il malcapitato ha subito percepito di essere oggetto di un raggiro e ha allertato immediatamente i veri Carabinieri, segnalando cosa stava accadendo.

A quel punto, i militari della Stazione di Fondachelli Fantina (ME) si sono appostati nei pressi dell’abitazione della vittima, ove – dopo pochi minuti – è giunto il 24enne, che ha bussato alla porta del malcapitato, si è qualificato come Carabiniere e ha chiesto di visionare i valori disponibili, sostenendo di doverli comparare con il provento di un reato non meglio indicato. È stato proprio in quel momento che i militari sono intervenuti e hanno bloccato in flagranza il giovane catanese prima che potesse impossessarsi della refurtiva, procedendo quindi al suo arresto. Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Procuratore dott. Giuseppe Verzera segnala l’incessante attività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a queste diffuse azioni delinquenziali

Il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera, segnala l’incessante attività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a queste diffuse azioni delinquenziali. Anche tale episodio costituisce un’occasione propizia per sottolineare che le Forze di polizia non chiedono mai di consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore. Pertanto, qualora giungano richieste telefoniche di questo tipo, è fondamentale contattare subito il numero di emergenza “112 NUE” per verificare l’identità del chiamante e consentire un intervento tempestivo da parte delle Forze di polizia. Difatti, la collaborazione delle vittime e di tutti i cittadini costituisce sempre un ausilio fondamentale per prevenire e reprimere simili fenomeni criminali.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.