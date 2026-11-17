L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, su iniziativa del vicesindaco Laura Castelli e dell’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, ha comunicato la pubblicazione degli esiti delle domande presentate dai cittadini per accedere alle agevolazioni Tari previste per l’anno 2026. Gli interessati possono verificare direttamente online la propria posizione, consultando le graduatorie attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Messina. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

TARI 2026 Messina, come consultare le graduatorie online

Le graduatorie relative alle esenzioni e riduzioni della TARI 2026 sono disponibili attraverso il portale telematico comunale, raggiungibile al seguente indirizzo: Consulta le graduatorie TARI 2026 del Comune di Messina. L’accesso avviene tramite SPID o CIE, consentendo a ciascun richiedente di verificare il risultato della propria domanda in modo semplice e sicuro. Il servizio è stato realizzato dal Servizio Transizione Digitale ed è utilizzabile sia da smartphone sia da computer, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Graduatorie TARI Messina, quanti cittadini sono stati ammessi ed esclusi

Gli esiti delle istruttorie sono suddivisi in due graduatorie, riferite alle diverse condizioni previste dal bando comunale. La Graduatoria A, relativa alle situazioni di disagio economico, registra 3.349 richiedenti ammessi e 471 domande escluse per i motivi previsti dal bando. La Graduatoria B, destinata ai cittadini in condizioni di disagio economico ultrasettantenni e titolari di invalidità civile al 100%, comprende invece 78 richiedenti ammessi e 148 esclusi. Complessivamente, nelle due graduatorie risultano quindi 3.427 richiedenti ammessi e 619 istanze escluse.

Esenzione totale della TARI e riduzioni del 66% e del 33%

Le agevolazioni previste dal Comune di Messina comprendono diverse fasce di beneficio, determinate sulla base della posizione occupata nelle graduatorie. In particolare, è prevista l’esenzione totale dal pagamento della TARI per i primi 500 aventi diritto in graduatoria. Per le fasce successive sono invece previste riduzioni della tassa sui rifiuti pari al 66% oppure al 33%, secondo quanto stabilito dal bando. La pubblicazione degli esiti consente ai cittadini che hanno presentato domanda di conoscere la propria posizione e verificare l’eventuale ammissione alle agevolazioni.

Domande TARI escluse, dieci giorni per chiedere il riesame

Per i cittadini che ritengono di aver riscontrato errori nella valutazione della propria domanda è prevista la possibilità di presentare una richiesta di riesame. Il bando stabilisce che gli interessati possano inoltrare l’istanza al Servizio Politiche Sociali entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali. È quindi importante verificare tempestivamente l’esito della domanda e, in presenza di eventuali errori, attivarsi entro il termine previsto.

TARI Messina, dove chiedere informazioni: indirizzo e orari degli uffici

Per ottenere chiarimenti sulle graduatorie, sulle agevolazioni e sulle eventuali richieste di riesame, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina. Gli uffici si trovano a Palazzo Satellite, in Piazza della Repubblica n. 40, al primo piano. Il ricevimento del pubblico è previsto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. È inoltre prevista l’apertura pomeridiana il martedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:00. La consultazione delle graduatorie attraverso il portale comunale rappresenta il primo passaggio per verificare l’esito delle domande di esenzione o riduzione della TARI 2026 a Messina e conoscere l’eventuale beneficio riconosciuto.