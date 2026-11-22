Un programma complessivo da 102,5 milioni di euro per avviare il recupero della Zona Falcata di Messina, superare le condizioni di degrado e contaminazione ambientale e restituire alla città una delle aree più importanti e strategiche del suo territorio. È il progetto illustrato oggi, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, durante un incontro con la stampa al quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, il presidente dell’Autorità portuale, Francesco Rizzo, il segretario generale, Giusy Marabello, il sindaco Federico Basile.

Al centro dell’iniziativa c’è l’approvazione, da parte dell’Aula della Camera dei deputati, di un emendamento al decreto Ambiente che prevede la nomina del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, a commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata. La disposizione punta ad accelerare le procedure amministrative e a rendere concretamente utilizzabili i 20 milioni di euro già stanziati per gli interventi di risanamento ambientale. La documentazione relativa al programma delinea un intervento articolato in due grandi fasi, dalla rimozione delle principali sorgenti di contaminazione alla bonifica definitiva e alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è trasformare un’area industriale dismessa e contaminata in una risorsa per Messina e per l’intero sistema portuale dello Stretto.

Zona Falcata, il programma da 102,5 milioni di euro per il recupero dell’area

Il Programma di Recupero della Zona Falcata individua un percorso che parte dalla messa in sicurezza ambientale e arriva alla riqualificazione degli spazi, con l’intenzione di migliorare l’accessibilità della penisola e creare nuove opportunità di fruizione pubblica. La strategia prevede innanzitutto l’eliminazione delle principali fonti di contaminazione presenti nell’area, intervenendo successivamente sulle matrici ambientali, quindi sul suolo, sul sottosuolo e sugli specchi acquei. Solo dopo queste operazioni sarà possibile procedere con gli interventi di rigenerazione urbana, paesaggistica e funzionale.

Il progetto punta a superare l’attuale situazione di abbandono e interdizione di parte della penisola, prevedendo la restituzione alla cittadinanza di spazi verdi, luoghi destinati alla cultura e nuovi affacci sul mare. La valorizzazione dell’area dovrà inoltre integrare funzioni terziarie, turistico-ricettive e culturali con le attività portuali già presenti. L’investimento complessivo indicato nei documenti è di 102,5 milioni di euro, riferito agli interventi direttamente attuati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Da questo importo resta escluso l’intervento autonomo sulla Real Cittadella, per la quale è in corso un progetto di recupero, riqualificazione e valorizzazione finanziato per 17.626.000 euro, sotto la competenza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Prima fase: 21,5 milioni per eliminare le sorgenti di contaminazione

Il primo intervento, considerato preliminare e indispensabile per le successive attività di bonifica, riguarda la rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione individuate nel Modello Concettuale Definitivo dell’area. Il perimetro comprende l’ex Degassifica, gli ex Cantieri Navali, con esclusione del carroponte, il campo sportivo, l’ex inceneritore, l’area della Real Cittadella e il tratto di mare antistante, dove sono previsti interventi di salpamento e smaltimento del relitto navale denominato Rigoletto. Per questa prima fase è previsto un investimento di circa 21,5 milioni di euro, con un quadro economico approvato pari a 21.539.666,66 euro. La copertura finanziaria comprende 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e 1.539.666,66 euro provenienti dalle disponibilità di bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con decreto del commissario straordinario numero 95 del 17 ottobre 2025. Secondo la documentazione presentata, è attualmente in fase di verifica a seguito dell’aggiornamento normativo introdotto dal decreto legislativo 209 del 2024.

Bonifica della Zona Falcata, il cronoprogramma dei lavori fino al 2029

Il programma individua anche le tempistiche previste per l’attuazione della prima fase. Tra il quarto trimestre del 2026 e il primo trimestre del 2027 sono programmati la validazione del progetto aggiornato e lo svolgimento della gara per l’appalto integrato. Tra il secondo e il terzo trimestre del 2027 è prevista la progettazione esecutiva, con il ricorso alla conferenza di servizi accelerata, e la successiva consegna dei lavori. L’esecuzione degli interventi è programmata dal quarto trimestre del 2027 al quarto trimestre del 2029, per una durata indicata di 935 giorni complessivi. Il cronoprogramma comprende anche i monitoraggi dell’ARPA e il collaudo, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2029. Si tratta delle scadenze indicate nella pianificazione progettuale, la cui concreta attuazione sarà legata al completamento delle procedure amministrative e all’avanzamento degli interventi.

Siracusano: “la Zona Falcata deve essere recuperata, bonificata e restituita alla città”

Il sottosegretario messinese Matilde Siracusano rivendica il lavoro svolto per arrivare all’approvazione dell’emendamento al decreto Ambiente, sottolineando il ruolo che la nuova disposizione potrà avere nell’accelerazione degli interventi. “L’Aula della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Ambiente al quale ho lavorato con grande attenzione nelle ultime settimane e che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Zona Falcata di Messina. La norma attribuisce al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il ruolo di commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione dell’area, dotandolo di poteri speciali per accelerare le procedure e consentire l’utilizzo delle risorse già stanziate. In questo modo sarà possibile accelerare le procedure e utilizzare concretamente i 20 milioni di euro già stanziati per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale”, evidenzia Siracusano.

Interviste