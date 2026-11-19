Un nuovo passaggio per il futuro della Zona Falcata di Messina. L’Aula della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Ambiente che prevede la nomina del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, a commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione dell’area. La disposizione punta ad accelerare le procedure amministrative e a consentire l’utilizzo dei 20 milioni di euro già stanziati per gli interventi di risanamento ambientale di una delle zone più significative e strategiche della città, situata a ridosso del porto e del centro urbano. Ad annunciare l’approvazione dell’emendamento è il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano, che sottolinea l’importanza della misura per il recupero di un’area da tempo al centro del dibattito cittadino.

Siracusano: “la Zona Falcata deve essere recuperata, bonificata e restituita alla città”

Il sottosegretario messinese, Matilde Siracusano, rivendica il lavoro svolto nelle ultime settimane per arrivare all’approvazione della disposizione e ringrazia i rappresentanti del Governo e del Parlamento che hanno contribuito all’iniziativa. “L’Aula della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Ambiente al quale ho lavorato con grande attenzione nelle ultime settimane e che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Zona Falcata di Messina. La norma attribuisce al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il ruolo di commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione dell’area, dotandolo di poteri speciali per accelerare le procedure e consentire l’utilizzo delle risorse già stanziate. In questo modo sarà possibile accelerare le procedure e utilizzare concretamente i 20 milioni di euro già stanziati per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale”, evidenzia Siracusano.



“Ringrazio il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, i colleghi deputati Giovanni Luca Cannata, Piergiorgio Cortelazzo e Gianpiero Zinzi per aver presentato l’emendamento e per aver condiviso questo obiettivo, il senatore Nino Germanà, per la collaborazione, e gli uffici del Mef. La Zona Falcata è uno dei luoghi più belli e strategici di Messina. Un’area di straordinario valore, a ridosso del porto e del centro cittadino, che non può più rimanere ostaggio del degrado e dell’abbandono. Deve essere recuperata, bonificata e restituita alla città e ai suoi cittadini. Il suo recupero può rappresentare una grande opportunità di sviluppo per Messina, con nuove prospettive sul piano turistico, commerciale, economico e della valorizzazione del patrimonio urbano. Adesso abbiamo uno strumento in più per trasformare risorse già disponibili in interventi concreti. È un risultato importante per Messina e un impegno che continuerò a seguire con la massima attenzione”, puntualizza Siracusano.

Il futuro della Zona Falcata e le prospettive di sviluppo per Messina

L’approvazione dell’emendamento apre dunque una nuova fase per il recupero della Zona Falcata, individuando una figura commissariale incaricata di accelerare le procedure e favorire l’utilizzo dei finanziamenti destinati alla bonifica. Il provvedimento punta a intervenire su un’area di particolare valore per la città dello Stretto, la cui posizione a ridosso del porto e del centro urbano la rende strategica anche in una prospettiva di sviluppo e riqualificazione. Come sottolineato da Matilde Siracusano, il recupero della Zona Falcata potrebbe aprire nuove opportunità sul piano turistico, commerciale ed economico, contribuendo contemporaneamente alla valorizzazione del patrimonio urbano messinese.

Il passaggio parlamentare rappresenta un avanzamento sul piano normativo, mentre la concreta realizzazione degli interventi dipenderà dai successivi adempimenti e dall’attuazione delle procedure previste. L’attenzione si concentra quindi sull’utilizzo dei 20 milioni di euro già stanziati e sull’azione del commissario straordinario, con l’obiettivo di trasformare le risorse disponibili in attività effettive di bonifica e risanamento ambientale. La prospettiva indicata dalla sottosegretaria è quella di restituire la Zona Falcata alla città di Messina e ai suoi cittadini, superando le condizioni di degrado e valorizzando un’area considerata strategica per il futuro del territorio.