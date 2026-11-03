Messina, studenti in piazza contro il carovita: corteo per il diritto allo studio e il futuro dei giovani

Studenti in piazza questa mattina a Messina per protestare contro il carovita e chiedere maggiore attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie, al diritto allo studio e alle condizioni degli istituti scolastici. La manifestazione è stata promossa da un gruppo autonomo di ragazzi delle scuole superiori. I giovani si sono radunati in piazza Antonello, da dove prende il via il corteo destinato a concludersi in piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca, sede del comune. Al centro della mobilitazione ci sono le preoccupazioni per il costo della vita e le prospettive delle nuove generazioni.

Messina, gli studenti protestano contro i tagli all’istruzione e al welfare

La manifestazione punta a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche che interessano le famiglie e sulle conseguenze che queste possono avere anche sul percorso scolastico dei giovani. Tra i temi sollevati dai promotori figurano il diritto allo studio, le condizioni delle scuole e le scelte relative alla destinazione delle risorse pubbliche. Gli studenti contestano in particolare i tagli all’istruzione e al welfare e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, chiedendo che venga riservata maggiore attenzione alle esigenze delle nuove generazioni.

Foto di repertorio