Le condizioni delle strade e la mancata manutenzione del verde pubblico nel quartiere Ritiro di Messina finiscono al centro di un’interrogazione consiliare a risposta scritta presentata dal consigliere comunale Anna Sorbello. L’iniziativa riguarda in particolare Piazzetta Argo, la strada principale di Ritiro-Casette e viale Giostra, dove vengono segnalate situazioni di degrado urbano, presenza di erbacce e problemi legati al dissesto della pavimentazione stradale. L’interrogazione, datata 20 novembre 2026 e protocollata al Comune di Messina il 23 novembre, è indirizzata al sindaco di Messina e agli assessori Cannata e Caminiti, con comunicazione anche al presidente del Consiglio comunale.

Messina, erbacce e strade danneggiate nel quartiere Ritiro

Nel documento il consigliere richiama l’attenzione “sulle carenze manutentive che interesserebbero sia la viabilità sia il verde pubblico in diverse aree del quartiere. In particolare, a Piazzetta Argo, lungo la strada principale di Ritiro e sul viale Giostra viene segnalata una sostanziale assenza di interventi di scerbatura e cura della vegetazione, con la presenza di erbacce e vegetazione incolta lungo le strade. Alle problematiche legate alla pulizia e al decoro urbano si aggiungono quelle relative alle condizioni del manto stradale. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, diversi tratti presenterebbero crepe, avvallamenti e buche, alcune delle quali potenzialmente pericolose per pedoni, ciclisti e automobilisti. Le criticità segnalate sono accompagnate da documentazione fotografica allegata all’atto consiliare”.

Sicurezza dei cittadini, i rischi segnalati dalla consigliera Sorbello

La situazione descritta nell’interrogazione non riguarda soltanto il decoro delle strade, “ma anche la sicurezza della circolazione e la qualità della vita dei residenti. Le irregolarità della pavimentazione potrebbero infatti provocare cadute, danni ai veicoli e situazioni di pericolo per chi percorre quotidianamente le strade del quartiere. Allo stesso tempo, la vegetazione incolta lungo la sede viaria potrebbe ridurre la visibilità e rendere meno agevole la fruizione degli spazi pubblici”.

Interrogazione al Comune di Messina: richiesti sopralluoghi e interventi di manutenzione

Attraverso l’interrogazione, Anna Sorbello chiede all’amministrazione comunale “di chiarire se sia a conoscenza delle condizioni segnalate nel quartiere Ritiro e quali siano le ragioni della mancata o insufficiente manutenzione del verde nelle zone interessate”. Il consiglierae vuole inoltre sapere “se siano stati programmati interventi di pulizia, scerbatura e ripristino del decoro urbano e, in caso affermativo, quali siano le tempistiche previste”.

Ritiro-Casette e viale Giostra, chiesto un piano periodico di manutenzione

L’interrogazione non si limita a sollecitare interventi sulle singole criticità segnalate, ma richiama “anche la necessità di una programmazione organica e periodica della manutenzione stradale e della scerbatura nell’intero quartiere Ritiro”. “L’obiettivo è evitare che le condizioni di degrado possano ripresentarsi, attraverso attività di manutenzione regolari e una maggiore attenzione alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici”, sottolinea. Infine, Sorbello chiede al sindaco e agli assessori competenti di “specificare entro quali tempi il Comune intenda intervenire per garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro ai residenti e a tutti coloro che attraversano la zona”.