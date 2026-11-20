Scatta il limite massimo di 20 chilometri orari su due tratti della strada provinciale 122 del Pattese. Il provvedimento, adottato dalla Città Metropolitana di Messina con decorrenza immediata, si è reso necessario a seguito delle criticità riscontrate lungo la carreggiata, dove il progressivo deterioramento delle condizioni del manto stradale e la presenza di evidenti dislivelli rappresentano potenziali fattori di rischio per la circolazione. A determinare la nuova prescrizione sono stati i recenti sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ente metropolitano, che hanno rilevato un peggioramento del livellamento del piano viabile. Le irregolarità della pavimentazione, considerate una possibile fonte di pericolo per gli utenti della strada, hanno indotto l’amministrazione a intervenire con una limitazione della velocità, ritenuta necessaria per prevenire situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

Nel dettaglio, il limite di 20 km/h interessa due distinti segmenti dell’arteria stradale: il primo compreso tra il chilometro 10+700 e il chilometro 10+900, il secondo tra il chilometro 19+200 e il chilometro 20+000. La restrizione è estesa a tutti i veicoli in transito, in entrambe le direzioni di marcia, ed è in vigore con effetto immediato. “Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione e ad attenersi scrupolosamente alla nuova prescrizione, osservando la segnaletica presente lungo i tratti interessati. Una misura precauzionale che punta a contenere i rischi derivanti dalle condizioni della pavimentazione e a salvaguardare la sicurezza di chi percorre quotidianamente un’arteria del territorio”, c’è scritto in una nota.