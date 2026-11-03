Messina, strada pericolosa a Piraino: limite di 30 km/h e divieto di transito per i mezzi pesanti

Nuove restrizioni alla circolazione sulla strada Sant’Arcangelo-Zappardino, nel territorio di Piraino, in provincia di Messina. A seguito di alcuni sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato criticità per la sicurezza stradale, sono stati introdotti il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate. Il provvedimento riguarda la S.P.A. 197, nel tratto che attraversa le contrade Cava e Pipi, dove le condizioni strutturali della strada e le caratteristiche del percorso rendono necessarie particolari precauzioni per tutelare gli automobilisti.

Piraino, curve strette e forti pendenze: le criticità della strada

Le limitazioni sono state disposte dopo gli accertamenti tecnici effettuati lungo l’arteria, dai quali è emersa l’inadeguatezza del tracciato al passaggio dei mezzi pesanti. La strada Sant’Arcangelo-Zappardino presenta infatti un percorso tortuoso, caratterizzato da forti pendenze e curve particolarmente strette, che rendono difficoltose le manovre dei veicoli di grandi dimensioni. In alcuni punti, inoltre, la carreggiata ha una larghezza non superiore a tre metri, riducendo ulteriormente gli spazi disponibili per la circolazione. Alle caratteristiche del tracciato si aggiungono ulteriori elementi di criticità, tra cui l’assenza di protezioni lungo le scarpate sul lato a monte, i forti dislivelli presenti sul versante a valle e la carenza di opere di protezione laterale.

Le nuove limitazioni per garantire la sicurezza della circolazione

Alla luce delle condizioni riscontrate, è stato quindi disposto il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo il tratto interessato, accompagnato dal divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 15 tonnellate. Le restrizioni sulla S.P.A. 197 a Piraino hanno l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e ridurre i rischi connessi alla circolazione, soprattutto in presenza di veicoli pesanti che potrebbero incontrare difficoltà nell’affrontare le curve e i restringimenti della carreggiata. Il provvedimento punta così a tutelare la pubblica incolumità e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada nel collegamento tra Sant’Arcangelo e Zappardino, attraverso le contrade Cava e Pipi.