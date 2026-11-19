Scatta il limite massimo di velocità di 20 km/h lungo la strada provinciale 65/a di collegamento tra Condrò e San Pier Niceto. La misura, adottata per prevenire situazioni di rischio legate alle condizioni del piano viabile, interessa un tratto di 1,3 chilometri e sarà in vigore da oggi. Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra il km 1+000 e il km 2+300, in entrambe le direzioni di marcia, e si applica a tutti i veicoli in transito. La decisione arriva a seguito dei recenti sopralluoghi tecnici, durante i quali sono emersi ulteriori peggioramenti delle condizioni della carreggiata. In particolare, è stato rilevato un evidente dislivello del manto stradale, con irregolarità che possono compromettere la sicurezza della circolazione.

Da qui la necessità di imporre una significativa riduzione della velocità, così da contenere i rischi per gli automobilisti e tutelare la pubblica incolumità. Il limite di 20 km/h dovrà essere rispettato per tutta la percorrenza del tratto interessato, prestando la massima attenzione alle condizioni della strada.