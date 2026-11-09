Messina, stop all’acqua per lavori urgenti: disservizi da Camaro alla zona Nord

Disservizi idrici a Messina nella giornata di domani, martedì 10 novembre, a causa di un intervento urgente di riparazione della rete idrica nella zona di Montesanto-Tremonti. A comunicarlo è AMAM, che ha programmato il fermo temporaneo dei pompaggi al servizio degli impianti del serbatoio Montesanto 2 per consentire la riparazione in sicurezza di una perdita riscontrata nella rete.

Messina, sospensione dell’acqua dalle ore 10:00: le zone interessate

I lavori prenderanno il via alle ore 10:00 di martedì 10 novembre e avranno una durata stimata di circa quattro ore. Durante l’intervento sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica nelle aree servite dagli impianti interessati. In particolare, lo stop riguarderà Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, via Catara Lettieri e salita Montesanto. I disservizi interesseranno anche un’ampia porzione della zona Nord di Messina, da viale Giostra fino a Mortelle, compresi i villaggi collinari e rivieraschi.

Intervento urgente alla rete idrica di Montesanto-Tremonti

La sospensione si rende necessaria per permettere ai tecnici di intervenire sulla perdita individuata nella rete idrica, garantendo lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Secondo quanto comunicato da AMAM, la durata prevista dell’intervento è di circa quattro ore a partire dalle 10:00. Nelle zone indicate, pertanto, l’erogazione idrica subirà temporanee interruzioni durante l’esecuzione dei lavori.