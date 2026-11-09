Messina, stop ai lavori del Torrente Annunziata: la ditta rinuncia all’appalto, Fratelli d’Italia chiede la copertura totale

“Nuova battuta d’arresto per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Torrente Annunziata, nella zona nord di Messina”. Secondo quanto denunciato dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, la ditta appaltatrice avrebbe formalizzato la rinuncia ai lavori, dopo una lunga sequenza di ritardi, richieste di varianti progettuali e difficoltà che hanno caratterizzato l’intervento. A sollevare la questione sono Emanuele Maurotto, consigliere della V Municipalità, e i consiglieri comunali Libero Gioveni e Dario Carbone, tutti esponenti di Fratelli d’Italia. I tre rappresentanti politici denunciano una situazione che ritengono non più sostenibile per i residenti e per quanti attraversano quotidianamente il quartiere Annunziata. Al centro della contestazione non ci sono soltanto i tempi del cantiere, ma anche “le conseguenze sulla viabilità cittadina, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla sicurezza idrogeologica di un territorio che, secondo i firmatari della nota, attende da troppo tempo una soluzione strutturale. La rinuncia dell’impresa- riferita dai consiglieri- rappresenterebbe un ulteriore ostacolo alla conclusione dei lavori. Nel comunicato non vengono tuttavia specificati gli atti formali relativi alla rinuncia, né le successive determinazioni dell’amministrazione comunale sull’affidamento”.

Viabilità in difficoltà e rischio idrogeologico: la denuncia di Maurotto, Gioveni e Carbone

La situazione del cantiere del Torrente Annunziata viene descritta dai tre consiglieri come una delle maggiori criticità urbanistiche e infrastrutturali del territorio messinese. “Il Torrente Annunziata rappresenta oggi una delle ferite urbanistiche e viarie più dolorose della nostra città. Quello che doveva essere un cantiere di messa in sicurezza e riqualificazione si è trasformato nell’ennesimo incubo burocratico e logistico per i cittadini messinesi. Dopo innumerevoli ritardi, perizie di variante in corso d’opera richieste a più riprese e un’estenuante dilatazione dei tempi, siamo oggi di fronte allo scenario peggiore: la ditta appaltatrice ha formalizzato la rinuncia ai lavori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un cantiere paralizzato, viabilità in tilt in uno snodo cruciale per la zona nord di Messina, condizioni igienico-sanitarie precarie e, soprattutto, un rischio idrogeologico che rimane drammaticamente irrisolto”, evidenziano.

La tragedia della famiglia Carità del 1996: il ricordo e il tema della sicurezza

Nel documento diffuso dai consiglieri di Fratelli d’Italia trova spazio anche il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia recente del quartiere Annunziata: la tragedia della famiglia Carità, avvenuta nel 1996. “Un evento che – secondo Maurotto, Gioveni e Carbone- dovrebbe continuare a rappresentare un monito per le istituzioni chiamate a intervenire sulla sicurezza del torrente”. “Parlare del Torrente Annunziata non significa solo discutere di viabilità, ma significa toccare il nervo scoperto della sicurezza pubblica. Non possiamo e non vogliamo dimenticare il tributo di sangue che questo torrente ha già preteso. Il nostro pensiero va al tragico evento che ha causato la morte della famiglia Carità nel 1996, un dramma che ha segnato profondamente la comunità messinese. Quella tragedia doveva essere un monito definitivo per le amministrazioni, affinché si passasse dalla logica dell’emergenza a quella della risoluzione strutturale. Invece, a distanza di decenni, continuiamo a discutere di cantieri fermi”, sottolineano.

Fratelli d’Italia propone la copertura totale del Torrente Annunziata

La proposta più significativa avanzata dai tre consiglieri riguarda la copertura integrale del Torrente Annunziata, considerata una possibile soluzione per affrontare contemporaneamente le problematiche idrauliche e quelle legate alla viabilità. Secondo Fratelli d’Italia, “la conformazione del viale Annunziata e le caratteristiche urbanistiche della zona rendono necessario valutare un intervento diverso rispetto al progetto attualmente oggetto delle contestazioni”. “Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (rappresentato nella V Municipalità e in Consiglio Comunale), riteniamo che il tempo dei palliativi e dei rattoppi sia finito. La conformazione del viale Annunziata e le esigenze di una viabilità moderna e sicura impongono una scelta coraggiosa e definitiva: la copertura totale del Torrente Annunziata”, puntualizza.

Un tavolo tecnico con Regione, Genio Civile e Autorità di Bacino

Per affrontare la questione, Maurotto, Gioveni e Carbone chiedono all’amministrazione comunale “di promuovere un tavolo tecnico con la Regione Siciliana, il Genio Civile e l’Autorità di Bacino. L’obiettivo dichiarato è valutare la possibilità di rimodulare il progetto originario, approfondire la fattibilità della copertura del torrente e individuare eventuali risorse economiche per finanziare l’intervento”. I consiglieri richiamano “la possibilità di utilizzare finanziamenti statali ed europei destinati al contrasto del dissesto idrogeologico e alla rigenerazione urbana. Si tratta di un’indicazione sulle possibili fonti di finanziamento, senza che nel documento vengano individuati specifici stanziamenti già assegnati alla copertura integrale del Torrente Annunziata. La richiesta politica è dunque quella di aprire una fase di approfondimento progettuale e istituzionale che consenta di verificare se la soluzione proposta possa effettivamente essere realizzata”.

L’appello all’amministrazione comunale: “uscire dall’immobilismo”

Nella parte conclusiva del documento, i tre consiglieri chiedono un intervento diretto dell’amministrazione comunale per superare la situazione di stallo e aprire un confronto sulle soluzioni proposte. “Chiediamo all’Amministrazione Comunale di uscire dall’immobilismo. È necessario un tavolo tecnico immediato con la Regione, il Genio Civile e l’Autorità di Bacino per rimodulare il progetto originario e finanziare la copertura del Torrente Annunziata. I fondi extra-comunali (statali ed europei per il dissesto idrogeologico e la rigenerazione urbana) ci sono, manca solo la volontà politica di presentare un progetto ambizioso. Parallelamente, esigiamo che venga posto in essere un tavolo tecnico permanente sulla viabilità, strumento già formalmente richiesto dalla V Municipalità ma ad oggi ignorato, per affrontare in modo organico e continuativo le criticità del traffico che penalizzano l’intero quartiere. Fratelli d’Italia non si limiterà alla denuncia, ma si farà parte attiva nelle sedi istituzionali affinché questa proposta diventi realtà, per restituire dignità e sicurezza ai cittadini dell’Annunziata e di tutta Messina”.