“Accendere i riflettori sulle attività delle società partecipate del Comune di Messina, verificare il rispetto dei contratti di servizio e garantire al Consiglio Comunale informazioni puntuali sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini”. Sono gli obiettivi dell’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, al sindaco Federico Basile, anche nella sua qualità di assessore al Gruppo Pubblico Locale. L’interrogazione è stata trasmessa per conoscenza anche al presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Minutoli, al segretario generale Rossana Carrubba, al Collegio dei Revisori dei Conti e al presidente della Commissione Bilancio Mirko Cantello.

Messina, il nodo dei controlli sulle società partecipate

Gioveni evidenzia come “le società partecipate del Comune gestiscano servizi pubblici essenziali per la collettività, svolgendo attività che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e che comportano l’impiego di importanti risorse economiche pubbliche. Per questo motivo, secondo il consigliere, il Consiglio Comunale deve poter disporre di informazioni aggiornate e dettagliate sull’effettivo andamento dei servizi affidati alle società”. Nell’interrogazione viene richiamato l’articolo 147-quater del Testo unico degli enti locali (TUEL), che “prevede un sistema di controlli sulle società partecipate, finalizzato anche alla verifica degli obiettivi gestionali, dei contratti di servizio e della qualità delle prestazioni erogate. La normativa stabilisce inoltre che l’ente effettui un monitoraggio periodico sull’andamento delle società, individuando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e le opportune azioni correttive”.

Gioveni ricorda anche “che il Comune di Messina si è dotato, con deliberazione consiliare n. 137 del 15 luglio 2020, di un Regolamento sul sistema dei controlli interni, successivamente modificato nel gennaio 2026. Tra le competenze del servizio comunale preposto al monitoraggio delle partecipate figura la predisposizione di almeno un report infrannuale da trasmettere al sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale”.

Le relazioni di MessinaServizi e la mancata rendicontazione delle altre partecipate

Il capogruppo di Fratelli d’Italia rileva come “recentemente il Consiglio Comunale sia stato chiamato a esaminare le relazioni relative al livello quali-quantitativo dei servizi prestati da MessinaServizi Bene Comune per gli anni 2023 e 2024″. Al di là di questo adempimento, tuttavia, secondo Gioveni, “non risulta essersi consolidata una sistematica e organica attività di rendicontazione in Aula sulle attività svolte dalle altre società partecipate, soprattutto in riferimento al rispetto degli obblighi previsti dai rispettivi contratti di servizio. Una situazione che, secondo il consigliere, non consentirebbe al Consiglio Comunale di esercitare con continuità e piena cognizione di causa le proprie funzioni di indirizzo, controllo e verifica sull’efficienza e sull’efficacia dei servizi pubblici”.

Le richieste di Gioveni al sindaco Basile

Attraverso l’interrogazione, Gioveni chiede “al sindaco di chiarire le ragioni per cui, a fronte degli obblighi previsti dalla normativa e dal regolamento comunale, non sarebbe stata garantita una costante informativa al Consiglio Comunale sulle attività delle diverse società partecipate. Il consigliere vuole inoltre sapere “se tutte le società abbiano regolarmente trasmesso agli uffici competenti le relazioni periodiche sulle attività svolte e sul rispetto degli obiettivi e degli standard previsti dai contratti di servizio, nonché se gli uffici comunali abbiano effettivamente predisposto e trasmesso al Consiglio i report infrannuali previsti”. Gioveni chiede anche “di conoscere le motivazioni per cui, fatta eccezione per le recenti relazioni di MessinaServizi, non sarebbe stato assicurato un analogo momento di confronto e rendicontazione in Aula per le altre partecipate”. Infine, il capogruppo di Fratelli d’Italia propone, “a partire dal prossimo esercizio, una calendarizzazione periodica delle relazioni delle società partecipate in Consiglio Comunale, affinché ciascuna possa illustrare i risultati conseguiti, le criticità riscontrate e il rispetto degli impegni assunti con l’Amministrazione attraverso i contratti di servizio. Per tutti i quesiti formulati è stata richiesta una risposta scritta ai sensi di legge”.