Bilanci trasmessi in ritardo, documenti di programmazione presentati a esercizio quasi concluso e un nuovo contratto di servizio da 53,8 milioni di euro ancora in attesa di completare il proprio iter. Sono le criticità relative alla gestione di Messina Social City denunciate dal gruppo consiliare “Scurria Sindaco – Partecipazione”, sulla base di una nota di riscontro trasmessa dal Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale a seguito di una specifica richiesta dei consiglieri di opposizione. Nel mirino del gruppo consiliare finiscono i ritardi nella programmazione economica e nella rendicontazione, ma anche le responsabilità politiche dell’Amministrazione comunale e il ruolo del Consiglio nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Messina Social City, il budget economico trasmesso dopo oltre dieci mesi

“A seguito di una specifica richiesta del nostro gruppo consiliare, il Collegio dei Revisori di Messina Social City ha trasmesso una nota di riscontro che mette nero su bianco criticità che l’Amministrazione comunale non può più ignorare. Si tratta dell’organo di controllo dell’Azienda Speciale, distinto dal Collegio dei Revisori del Comune. Il dato più emblematico riguarda il Budget economico 2026-2028, trasmesso ai Revisori soltanto il 12 novembre 2026, a oltre dieci mesi dall’inizio dell’esercizio. Il parere è arrivato il giorno successivo. I Revisori hanno definito il ritardo una ”grave anomalia amministrativa da sottoporre alla vigilanza del Consiglio comunale”. Anche il Piano programma 2026 è stato trasmesso soltanto a novembre. Non è un episodio isolato: nel 2024 il bilancio di previsione era stato trasmesso il 22 ottobre, nel 2025 l’11 aprile. Tre anni di ritardi che raccontano un problema ormai strutturale. Non siamo più di fronte a disfunzioni occasionali: è un metodo di gestione. Quando si programma a esercizio quasi concluso, la programmazione rischia di ridursi alla presa d’atto di decisioni già assunte. Il metodo sembra essere sempre lo stesso: prima si fa, poi si vede. Anche il consuntivo 2025 è arrivato ai Revisori soltanto il 28 ottobre 2026. Il parere, favorevole ma accompagnato da osservazioni e raccomandazioni, è stato espresso il 6 novembre. Il documento non ha ancora completato il proprio percorso in Consiglio comunale”, rimarca la nota del gruppo che fa riferimento a Marcello Scurria.

Il nodo del nuovo contratto di servizio da 53,8 milioni di euro

“C’è poi la vicenda del contratto di servizio. Il precedente accordo è scaduto nell’agosto 2025 e il nuovo contratto, del valore di 53,8 milioni di euro per tre anni, è ancora fermo e non è tornato all’esame del Consiglio comunale dopo il ritiro della precedente proposta. 53,8 milioni di euro di risorse pubbliche non possono essere gestiti senza trasparenza e senza un adeguato confronto istituzionale. Tenere il Consiglio comunale ai margini di una partita così rilevante significa mortificarne il ruolo di indirizzo e controllo. Il Consiglio non può essere chiamato soltanto a ratificare decisioni già assunte: deve poter esercitare pienamente le proprie prerogative. Messina Social City è un’Azienda Speciale, ente pubblico economico strumentale del Comune ai sensi dell’articolo 114 del TUEL. Non è una cooperativa privata né un soggetto estraneo all’amministrazione. Gestisce servizi pubblici e risorse dei cittadini: programmazione, controlli e rendicontazione non sono optional”, evidenzia la nota.

Messina Social City, i cambi ai vertici e le responsabilità politiche secondo Scurria

“Nel frattempo sono cambiati i vertici aziendali: Consiglio di amministrazione, Amministratore unico, nuovo CdA. Ma i ritardi si ripetono dal 2024. È fin troppo comodo attribuire le responsabilità ai diversi vertici aziendali, facendo finta che Palazzo Zanca non c’entri nulla. Il Comune è l’ente controllante e committente: è qui che si colloca la responsabilità politica di una gestione che, negli anni, non è riuscita a garantire programmazione e controllo adeguati. Il Sindaco non può continuare a nascondersi dietro annunci, inaugurazioni e narrazioni autocelebrative. La realtà documentata dai Revisori racconta altro: programmazione tardiva, rendicontazione in ritardo e un contratto da 53,8 milioni ancora fermo. Questa non è efficienza amministrativa. È una gestione che pretende fiducia senza garantire trasparenza e rivendica risultati senza rendere conto delle proprie scelte. A Messina Social City non manca la propaganda. Mancano una programmazione tempestiva, un contratto di servizio aggiornato e un confronto trasparente con il Consiglio comunale”, puntualizza la nota.

Trasparenza e controllo delle risorse pubbliche: le richieste dell’opposizione

“La nota dei Revisori, ottenuta grazie all’iniziativa del nostro gruppo consiliare, conferma quanto sia necessario esercitare fino in fondo il controllo istituzionale. Continueremo a farlo, senza sconti e senza farci intimidire dalla propaganda. Chi amministra risorse pubbliche deve rispondere del proprio operato, non sottrarsi al confronto. Il denaro pubblico non è di nessuno, i controlli non sono una formalità e il Consiglio comunale non è un passacarte. A Messina Social City non può continuare a valere la regola del ”prima si fa, poi si vede”. Amministrare significa programmare, rispettare le regole e assumersi le responsabilità. Tutto il resto è propaganda”, conclude il gruppo consiliare “Scurria Sindaco – Partecipazione”.