I bilanci e il nuovo contratto di servizio ancora attesi dal Consiglio comunale, mentre vengono pubblicati avvisi per incarichi che prevedono compensi di decine di migliaia di euro. A sollevare la questione delle priorità della Messina Social City è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni. “È davvero singolare quello che sta accadendo alla Messina Social City! Mentre il Consiglio Comunale continua ad attendere il Bilancio di previsione 2026 e il Consuntivo 2025, così come il nuovo contratto di servizio con il Comune, l’Azienda sembra procedere con ben altra solerzia quando si tratta di pubblicare avvisi che prevedono compensi di decine di migliaia di euro”, dichiara il consigliere.

Messina Social City, il nodo del contratto di servizio

Al centro delle osservazioni dell’esponente di Fratelli d’Italia c’è soprattutto il contratto di servizio, scaduto il 9 agosto 2025 e, secondo quanto riferito da Gioveni, non ancora tornato all’esame del Consiglio comunale. “Eppure, parliamo di atti tutt’altro che secondari! Il contratto di servizio, in particolare, è scaduto il 9 agosto 2025 e, dopo le recenti polemiche che hanno portato di fatto al ritiro della relativa proposta di delibera, non è stato ancora riportato in Consiglio”. Gioveni chiama quindi in causa il nuovo presidente della Messina Social City, Francesco Giorgio, contestando le priorità individuate nella gestione dell’Azienda. “Mi sarei aspettato – prosegue il consigliere – che il neo presidente Francesco Giorgio individuasse proprio nella definizione di questi atti la sua assoluta priorità. E invece sembra che alla Social City ci sia molta più fretta di distribuire incarichi e relative prebende che di dare certezze sul futuro dell’Azienda”. “Non sto naturalmente mettendo in discussione, in linea di principio, la legittimità degli avvisi pubblicati – rimarca Gioveni – ma ritengo che sia quantomeno discutibile questa inversione delle priorità”.

La richiesta di Gioveni al presidente Giorgio e all’Amministrazione comunale

Il capogruppo di Fratelli d’Italia pone l’accento sulla necessità di definire gli strumenti finanziari e contrattuali indispensabili per la programmazione delle attività di un’Azienda che gestisce servizi sociali essenziali per la città. “Come si può pretendere di programmare il futuro di un’Azienda che gestisce servizi sociali essenziali senza aver prima definito gli strumenti finanziari e contrattuali che ne regolano l’attività?”. Da qui la richiesta di accelerare l’iter per consentire al Consiglio comunale di esaminare i documenti ancora attesi. “Chiedo pertanto al presidente Giorgio e all’Amministrazione comunale – conclude Gioveni – di trasmettere senza ulteriori indugi in Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2026, il Consuntivo 2025 e il nuovo contratto di servizio. Insomma, meno avvisi per incarichi e più atti concreti in Consiglio! Questa dovrebbe essere la vera priorità, che invece per qualcuno sembra essere diventata un optional”.