Messina Social City, 53,8 milioni di euro e un silenzio assordante: che fine ha fatto il nuovo contratto di servizio?

Che fine ha fatto il nuovo contratto di servizio della Messina Social City? È una domanda alla quale l’amministrazione comunale di Messina dovrebbe dare una risposta chiara. Perché dopo mesi di discussioni, tensioni politiche, sedute consiliari inconcludenti e continue contestazioni procedurali, su uno dei provvedimenti più importanti per il futuro dei servizi sociali cittadini continua a pesare un’incertezza che non può essere considerata normale amministrazione. Parliamo di un contratto triennale dal valore complessivo di circa 53,8 milioni di euro, destinato a regolamentare i rapporti tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City. Non un atto secondario, dunque, ma un documento che riguarda l’organizzazione di servizi essenziali per migliaia di cittadini e l’attività di una realtà che conta oltre 1.300 lavoratori.

Eppure, dopo il lungo confronto politico culminato nella chiusura della sessione del Consiglio comunale dello scorso settembre, la vicenda non ha trovato una soluzione. Ancora il 31 ottobre, il consigliere comunale Marcello Scurria denunciava pubblicamente l’assenza di risposte definitive, chiedendo al sindaco Federico Basile di chiarire la situazione. Un ulteriore segnale di quanto la questione continui a rappresentare un problema politico e amministrativo aperto. Il punto non è stabilire chi abbia vinto o perso il confronto tra maggioranza e opposizione. Il problema è comprendere perché un provvedimento di questa rilevanza non sia ancora arrivato a una conclusione e quali iniziative l’amministrazione intenda assumere per superare le criticità emerse.

Messina Social City, un contratto da 53,8 milioni bloccato tra rinvii e contestazioni

La vicenda prende le mosse dalla proposta di delibera n. 161 del 3 agosto 2026, relativa all’approvazione dello schema di contratto di servizio tra Palazzo Zanca e Messina Social City. Un affidamento destinato a disciplinare per tre anni le attività dell’azienda speciale, ma il cui percorso consiliare si è trasformato in una lunga successione di ostacoli. Le sedute del Consiglio comunale sono state caratterizzate da pregiudiziali, sospensioni, richieste di chiarimento, contestazioni sulla documentazione e numerosi emendamenti. Il dibattito, inizialmente incentrato sul merito dell’affidamento, si è progressivamente spostato sulle modalità di esame e approvazione del provvedimento.

Il risultato è stato un confronto sempre più complicato, concluso senza il voto definitivo sul contratto. Dopo il parere della segretaria generale Rossana Carrubba e la chiusura della sessione consiliare, si è aperta la necessità di riprendere l’iter attraverso un nuovo percorso amministrativo. Già alla fine di settembre la delibera non risultava ancora tornata nella commissione competente. La successiva denuncia politica di Scurria, arrivata il 31 ottobre, ha confermato la persistenza delle contestazioni sulla mancata definizione del contratto. Resta quindi necessario chiarire quale sia oggi lo stato formale del provvedimento e quando possa essere nuovamente sottoposto all’esame degli organi consiliari.

Cinquanta emendamenti ritirati e altri trenta presentati: il confronto politico si è arenato

Uno degli aspetti più significativi della vicenda riguarda la gestione degli emendamenti. Durante il confronto in Aula, le opposizioni hanno prima ritirato circa cinquanta proposte di modifica, presentandone successivamente altre trenta. Una situazione che ha reso necessari ulteriori approfondimenti, anche per l’acquisizione dei pareri tecnici e amministrativi sulle modifiche proposte. La discussione è così diventata sempre più complessa, allontanando la possibilità di arrivare rapidamente a un voto. È evidente che un provvedimento di tale portata richieda un esame accurato. Ma altrettanto evidente è che l’amministrazione dovrebbe mettere il Consiglio comunale nelle condizioni di pronunciarsi su documenti completi, chiari e accompagnati da tutti gli elementi necessari per una valutazione consapevole. Il confronto democratico non può essere considerato un ostacolo da aggirare. Le richieste di chiarimento e gli emendamenti fanno parte delle prerogative dei consiglieri comunali. Al tempo stesso, il dibattito deve poter arrivare a una conclusione, evitando che questioni procedurali irrisolte finiscano per paralizzare decisioni di interesse pubblico.

Il nodo dei bilanci, degli allegati e del parere dei revisori dei conti

Le criticità emerse durante l’esame del contratto non hanno riguardato soltanto le procedure consiliari. Al centro delle contestazioni delle opposizioni sono finiti anche alcuni documenti economici ritenuti necessari per valutare compiutamente gli impegni previsti dall’affidamento. In particolare, il confronto ha riguardato il piano economico-finanziario, il piano programma e il budget, documenti richiamati dai consiglieri di minoranza per comprendere l’organizzazione delle attività, la programmazione delle risorse e la sostenibilità economica del rapporto tra Comune e azienda speciale. Un altro elemento di scontro è stato il parere del Collegio dei revisori dei conti. Le opposizioni ne hanno richiesto l’acquisizione, sostenendone la necessità, mentre nel corso dell’iter è emersa la posizione secondo cui tale parere non fosse obbligatorio. Il Collegio ha chiarito di non essere tenuto a esprimerlo e le richieste di rinvio avanzate dalle opposizioni sono state respinte dalla maggioranza.

Si tratta di questioni tecniche sulle quali non è corretto formulare giudizi di illegittimità senza un accertamento definitivo. Ma la rilevanza degli interrogativi sollevati è indiscutibile: un affidamento da quasi 54 milioni di euro deve poter essere esaminato attraverso una documentazione trasparente e una programmazione economica comprensibile. Le risorse pubbliche, soprattutto quando sono destinate ai servizi sociali, richiedono attenzione non soltanto nella fase della spesa, ma anche in quella della pianificazione e del controllo.

L’amministrazione Basile deve chiarire tempi e percorso del nuovo contratto

A questo punto la questione assume inevitabilmente un significato politico. L’amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile ha la responsabilità di spiegare come intenda affrontare le criticità emerse e quali siano i prossimi passaggi necessari per arrivare all’approvazione del nuovo contratto. Non basta richiamare l’importanza della Messina Social City o i risultati raggiunti dall’azienda negli anni. Sono elementi che possono essere riconosciuti e valorizzati, ma non sostituiscono la necessità di definire correttamente gli strumenti amministrativi che ne regolano l’attività. Il punto è particolarmente delicato perché il contratto riguarda una struttura centrale per il sistema del welfare cittadino. La mancata conclusione dell’iter non dimostra, di per sé, un’interruzione dei servizi o l’esistenza di irregolarità nella loro gestione. Tuttavia, il protrarsi dell’incertezza sulla programmazione triennale è un problema che merita risposte pubbliche e tempestive. Serve quindi conoscere lo stato aggiornato della proposta, gli eventuali documenti ancora da integrare, le verifiche necessarie e il percorso previsto per il ritorno del provvedimento in Commissione e in Consiglio comunale. Il confronto politico può essere anche aspro, ma non dovrebbe trasformarsi in un’attesa indefinita quando sono in gioco servizi essenziali per la collettività.

Messina Social City, oltre 1.300 lavoratori e servizi fondamentali per la città

La delicatezza della vicenda emerge ancora più chiaramente considerando il ruolo assunto dalla Messina Social City nel sistema dei servizi pubblici cittadini. L’azienda speciale è nata nel marzo 2019, nell’ambito del percorso amministrativo e finanziario conosciuto come “Salva Messina”, avviato tra il 2018 e il 2019. L’obiettivo era internalizzare una parte significativa dei servizi sociali precedentemente affidati soprattutto a cooperative esterne, costruendo un modello di gestione direttamente collegato al Comune. Negli anni la Messina Social City è diventata una delle realtà più importanti del welfare messinese, con oltre 1.300 dipendenti, una quota significativa dei quali assunti a tempo indeterminato, e un’articolata rete di servizi rivolti alla popolazione. L’azienda opera nei settori socio-assistenziale, socio-educativo e del supporto alle famiglie, attraverso attività destinate a bambini, anziani, persone fragili e cittadini che necessitano di assistenza.

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento attraverso cui devono essere definiti il rapporto con il Comune, le attività affidate, le risorse necessarie, gli obiettivi e le modalità di gestione. Non si tratta quindi soltanto di stabilire una cifra complessiva o una durata contrattuale. Si tratta di disciplinare un sistema complesso nel quale devono trovare equilibrio continuità assistenziale, qualità delle prestazioni, sostenibilità economica e tutela delle professionalità.

Il welfare non può diventare ostaggio dello scontro politico

C’è un aspetto che rischia di passare in secondo piano nel lungo confronto tra maggioranza e opposizione: i servizi sociali riguardano direttamente la vita delle persone. Dietro le cifre del contratto e le procedure amministrative ci sono famiglie, anziani, bambini, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità che hanno bisogno di risposte quotidiane. Ci sono anche lavoratori che contribuiscono al funzionamento di un sistema di assistenza complesso e che necessitano di un’organizzazione chiara e di una programmazione stabile. È per questo che la discussione non dovrebbe ridursi a una contrapposizione tra chi difende l’operato dell’amministrazione e chi ne contesta le scelte. La Messina Social City non appartiene alla maggioranza né all’opposizione. È uno strumento pubblico al servizio della città, finanziato attraverso risorse che richiedono una gestione responsabile e verificabile.

La sua attività dovrebbe essere orientata a principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, inclusione e qualità. Sono obiettivi che devono trovare concreta applicazione anche nella definizione del nuovo contratto. Le opposizioni hanno il diritto e il dovere di esercitare la propria funzione di controllo. La maggioranza e l’amministrazione hanno la responsabilità di portare avanti il percorso decisionale, fornendo gli elementi necessari per consentire un voto consapevole. Rinviare continuamente la soluzione non può diventare un’alternativa alla scelta.