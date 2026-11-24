Il Natale comincia a prendere forma a Messina. A poco più di due settimane dalla tradizionale accensione delle luminarie e degli alberi di Natale, fissata per martedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata Concezione, sono già iniziati i primi allestimenti nelle principali piazze cittadine. Decorazioni, strutture e addobbi natalizi anticipano l’atmosfera delle festività, accompagnando progressivamente la trasformazione degli spazi urbani. Nonostante manchino ancora diversi giorni all’inizio ufficiale del cartellone natalizio, Messina comincia a respirare il clima delle feste. I preparativi entrano nel vivo, alimentando la curiosità dei cittadini e l’attesa per uno dei periodi più suggestivi dell’anno, durante il quale le strade e le piazze della città diventeranno il punto di incontro tra tradizioni religiose, iniziative culturali, spettacoli e occasioni di socialità.

Messina, i primi addobbi natalizi da Piazza Cairoli a Piazza Municipio

I primi allestimenti hanno già interessato alcune delle principali aree del centro cittadino, da Piazza Cairoli a Piazza Unione Europea. Proprio davanti a Palazzo Zanca sono iniziate le operazioni per la realizzazione del giardino natalizio, al cui centro troverà spazio il grande albero di Natale, uno dei simboli delle festività messinesi. La progressiva installazione delle decorazioni rappresenta il primo assaggio di quello che sarà il Natale 2026 nella città dello Stretto. In queste settimane gli allestimenti contribuiranno a modificare l’aspetto delle piazze, accompagnando cittadini e visitatori verso l’appuntamento dell’8 dicembre, quando le installazioni luminose potranno finalmente essere ammirate in tutta la loro suggestione. Particolare attenzione è rivolta a Piazza Cairoli, uno dei principali punti di riferimento della vita commerciale cittadina.

Messina si accende: un programma natalizio da 900mila euro

Intanto, la macchina organizzativa dell’Amministrazione comunale è già entrata nel vivo. Con la deliberazione numero 736 del 16 novembre 2026, la Giunta guidata dal sindaco Federico Basile ha approvato lo schema del cartellone natalizio nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025/2026”. Il programma, per il quale è previsto uno stanziamento di 900mila euro, punta a coinvolgere il territorio attraverso manifestazioni culturali, spettacoli, mercatini e iniziative di intrattenimento, fino ai festeggiamenti di Capodanno. L’organizzazione delle festività si inserisce nel percorso di valorizzazione del Brand Messina, avviato nel 2021, attraverso il quale Palazzo Zanca intende promuovere le peculiarità del territorio, sostenere le attività economiche e rafforzare l’attrattività turistica della città. Il Comune ha inoltre pubblicato appositi avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse relative all’organizzazione di piccoli eventi, grandi spettacoli e sponsorizzazioni tecniche per la realizzazione di alberi di Natale e installazioni luminose.

Luminarie e alberi di Natale anche nei quartieri e nei villaggi

Il progetto natalizio non riguarda esclusivamente il centro storico e commerciale. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale figura infatti il coinvolgimento delle municipalità, dei quartieri periferici e dei villaggi di Messina, attraverso iniziative distribuite sul territorio. Gli avvisi pubblicati dal Comune prevedono la possibilità di realizzare alberi, luminarie e installazioni luminose anche nelle realtà rionali e periferiche, contribuendo a diffondere l’atmosfera delle festività oltre le principali piazze cittadine. Una dimensione particolarmente importante per una città caratterizzata da un territorio vasto e articolato, nel quale i villaggi custodiscono tradizioni, identità e forme di partecipazione comunitaria che durante il periodo natalizio assumono un significato particolare. Il coinvolgimento delle realtà locali, delle associazioni e degli operatori economici può rappresentare un’occasione per valorizzare le singole comunità, offrendo anche ai residenti delle zone più distanti dal centro la possibilità di vivere le festività nei propri luoghi di appartenenza.