Messina si prepara alle emergenze: a Palazzo Zanca esperti del 118 e Protezione civile a confronto, focus sulla tragedia di Pistunina

Messina si prepara ad affrontare le maxiemergenze attraverso il confronto tra istituzioni, professionisti e operatori del soccorso. Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 16.30, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà il convegno “Quando l’emergenza diventa MAXI: Coordinamento e Risposta del Sistema 118”, un appuntamento dedicato alla pianificazione degli interventi sanitari, alla gestione degli eventi di particolare gravità e alla collaborazione tra le diverse componenti del sistema di emergenza. L’iniziativa, organizzata da Co.E.S. Sicilia con il patrocinio del Comune di Messina e di SEUS 118 Sicilia, nasce dall’esigenza di approfondire gli strumenti necessari per garantire una risposta efficace quando un evento critico richiede l’impiego coordinato di numerose risorse. Al centro della discussione ci saranno la preparazione del personale, l’integrazione delle competenze, le procedure operative e il ruolo delle strutture sanitarie nella gestione delle maxiemergenze. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tragedia del crollo dell’immobile di Pistunina, un episodio che ha profondamente segnato la comunità messinese e che sarà ripercorso attraverso le esperienze dei professionisti impegnati nelle operazioni di soccorso.

Maxiemergenze a Messina, il convegno del 4 novembre a Palazzo Zanca

Preparare un territorio ad affrontare situazioni di emergenza particolarmente complesse significa costruire in anticipo un sistema capace di intervenire rapidamente, attraverso una pianificazione condivisa e una chiara distribuzione delle responsabilità. È questo il principio attorno al quale si svilupperà il confronto promosso da Co.E.S. Sicilia, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità e operatori del soccorso tecnico e sanitario. Il convegno si propone di approfondire il tema della preparedness sanitaria, ovvero l’insieme delle attività di preparazione necessarie ad affrontare eventi che possono mettere sotto pressione le ordinarie capacità di risposta del sistema sanitario. Dalla formazione degli operatori alla gestione delle risorse, fino al coordinamento tra centrali operative e strutture di intervento, l’obiettivo sarà condividere esperienze e strumenti utili per migliorare l’organizzazione dei soccorsi.

Le istituzioni presenti: dal sindaco Basile alla Protezione civile regionale

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di numerosi rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi coinvolti nella gestione delle emergenze. Sono previsti gli interventi del sindaco di Messina Federico Basile, del presidente del Consiglio comunale Massimo Minutoli, dell’assessora regionale Elvira Amata e del presidente della VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Laccoto. Parteciperanno inoltre il prefetto di Messina Cosima Di Stani, il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina, il direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì e il direttore della Centrale Operativa 118 di Messina Fabio Parduci. La presenza di queste figure istituzionali e professionali consentirà di affrontare il tema delle maxiemergenze attraverso il contributo delle diverse strutture che intervengono nelle fasi di pianificazione, coordinamento e gestione degli eventi critici.

Il ruolo delle Centrali CROSS e le strategie per gestire le grandi emergenze

Il programma degli interventi, moderato da Giuseppe Catalano, prevede la partecipazione di esperti di rilievo nazionale. Tra i relatori figura Massimo D’Angelo, direttore generale di Azienda Zero Piemonte, che approfondirà il ruolo delle Centrali CROSS, Centrali Remote Operazioni Soccorso Sanitario, nella gestione e nel coordinamento delle risorse sanitarie durante le maxiemergenze. Il funzionamento di queste strutture rappresenta uno degli aspetti centrali dell’organizzazione dei soccorsi in situazioni nelle quali può rendersi necessario coordinare risorse e interventi sanitari su vasta scala. Un ulteriore contributo arriverà da Furio Zucco, direttore dell’Area Grandi Eventi della Fondazione Emergenza Urgenza, che illustrerà gli aspetti organizzativi e le strategie operative necessarie per affrontare eventi complessi, con particolare attenzione alle modalità di gestione delle risorse e all’integrazione delle diverse professionalità impegnate sul campo.

Le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione delle maxiemergenze

Tra i temi affrontati durante il convegno troveranno spazio anche le nuove indicazioni scientifiche e operative per migliorare la preparazione del sistema sanitario. In collegamento da remoto interverrà Alessio Lubrani, presidente di SISMAX, che presenterà le prime raccomandazioni di buona pratica clinico-assistenziale per la gestione delle maxiemergenze e la preparedness sanitaria, approvate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Il documento è il risultato del lavoro sviluppato da SISMAX insieme ai propri partner, tra i quali figura anche SEUS 118 Sicilia, e punta a definire riferimenti condivisi per rafforzare la preparazione e la capacità di risposta sanitaria agli eventi maggiori. L’approfondimento rappresenterà un’occasione per conoscere strumenti e indicazioni utili agli operatori impegnati nella gestione delle emergenze, contribuendo alla diffusione di procedure e pratiche condivise.

La tragedia di Pistunina al centro del confronto tra Vigili del Fuoco e soccorso sanitario

Uno dei momenti più significativi dell’incontro sarà dedicato al crollo dell’immobile di Pistunina, attraverso l’analisi dell’esperienza operativa maturata durante l’emergenza. A ripercorrere le attività di intervento saranno Michele Burgio, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, e Vittoria Saraceno, Direttore dei Soccorsi Sanitari a Pistunina. I loro contributi consentiranno di approfondire il coordinamento tra soccorso tecnico e soccorso sanitario, con particolare riferimento all’integrazione delle diverse componenti operative impegnate nella gestione dell’evento. Il richiamo alla tragedia di Pistunina assume un significato particolare per la città di Messina, offrendo l’opportunità di riflettere sull’importanza della pianificazione e della collaborazione tra le strutture chiamate a intervenire nelle situazioni più difficili.

Il sindaco Basile: “Pistunina ci ha ricordato l’importanza di un sistema di soccorso preparato”

In vista del convegno, il sindaco di Messina Federico Basile sottolinea il valore della prevenzione e della formazione, richiamando proprio l’esperienza vissuta dalla comunità messinese in occasione della tragedia di Pistunina. “La tragedia di Pistunina ha ricordato a tutta la nostra comunità quanto sia fondamentale poter contare su un sistema di soccorso preparato, tempestivo e capace di operare in maniera coordinata. Di fronte a eventi di questa portata, ogni competenza e ogni professionalità diventano determinanti. L’esperienza vissuta dalla nostra città deve rappresentare anche un’occasione per rafforzare la cultura della prevenzione, della pianificazione e della formazione. Iniziative come questa consentono di mettere a confronto esperienze e professionalità, contribuendo a rendere il territorio sempre più preparato ad affrontare situazioni di emergenza”. Il primo cittadino evidenzia così la necessità di trasformare le esperienze maturate durante gli eventi più critici in occasioni di approfondimento e miglioramento delle capacità di intervento.

Minutoli: “quando si verifica un’emergenza non c’è spazio per improvvisare”

Sull’importanza della preparazione insiste anche il presidente del Consiglio comunale Massimo Minutoli, che richiama la propria esperienza amministrativa nel settore della Protezione civile e sottolinea il ruolo della conoscenza delle procedure operative nella gestione delle situazioni di emergenza. “Nel corso degli anni, anche attraverso il mio ruolo di assessore alla Protezione civile, ho avuto modo di seguire da vicino numerose situazioni di emergenza, comprendendo quanto siano fondamentali la prevenzione, la pianificazione e la conoscenza delle procedure operative. Quando si verifica un evento critico, non c’è spazio per improvvisare: la capacità di intervenire tempestivamente dipende dal lavoro di preparazione svolto prima, dalla formazione degli operatori e dal coordinamento tra tutte le strutture coinvolte. La tragedia di Pistunina ha rappresentato per Messina un’esperienza dolorosa, che conferma quanto sia importante continuare a investire nella cultura della sicurezza e nella collaborazione tra le diverse componenti della Protezione civile e del soccorso sanitario. Il confronto promosso con questo convegno costituisce un’importante occasione per condividere esperienze e rafforzare ulteriormente questa consapevolezza”. Minutoli pone quindi l’accento sulla necessità di costruire una risposta efficace prima che l’emergenza si manifesti, attraverso la formazione continua e il coordinamento delle strutture coinvolte nei soccorsi.

SEUS 118 Sicilia, Castro: “la capacità di affrontare le emergenze si costruisce prima”

Anche il presidente di SEUS 118 Sicilia, Riccardo Castro, richiama l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori, evidenziando come la preparazione rappresenti un elemento fondamentale soprattutto in un territorio complesso come quello messinese. “La capacità di affrontare una maxiemergenza si costruisce prima che l’evento si verifichi, attraverso la pianificazione, la formazione e il coordinamento tra tutte le componenti del soccorso. In un territorio complesso come quello messinese, la condivisione delle competenze e la collaborazione tra istituzioni e operatori rappresentano elementi fondamentali per garantire una risposta efficace nelle situazioni più critiche. Ringrazio tutti i relatori per il contributo professionale che offriranno ai lavori e rivolgo un particolare ringraziamento al sindaco Federico Basile per la sensibilità dimostrata verso il tema delle maxiemergenze e per aver accolto l’iniziativa nella prestigiosa Sala delle Bandiere di Palazzo Zanca”. Le parole di Castro ribadiscono la centralità della pianificazione e dell’integrazione tra le diverse componenti del sistema di emergenza, elementi che saranno al centro dei lavori del convegno.

Messina, formazione e coordinamento per rafforzare il sistema dei soccorsi

L’appuntamento di mercoledì 4 novembre a Palazzo Zanca rappresenterà quindi un momento di confronto sulle procedure, sulle competenze e sulle strategie necessarie ad affrontare le maxiemergenze sanitarie. Attraverso gli interventi degli esperti e l’analisi delle esperienze operative, l’iniziativa punta a consolidare la collaborazione tra istituzioni, strutture sanitarie, Protezione civile e operatori del soccorso. Al termine dei lavori sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. Il convegno offrirà così un’occasione di approfondimento dedicata alla cultura della prevenzione e della preparazione, con l’obiettivo di contribuire a rendere sempre più efficace la risposta del sistema di emergenza nei momenti in cui il coordinamento tra le diverse professionalità diventa determinante.