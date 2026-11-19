Si allungano i tempi dei lavori sulla S.P. 50 Castanea delle Furie. La chiusura al traffico del tratto che attraversa il centro abitato di Castanea, nel territorio comunale di Messina, è stata prorogata fino al 4 dicembre 2026, per consentire il completamento degli interventi in condizioni di sicurezza. Il provvedimento riguarda il tratto al km 6 circa, compreso tra via Masse e l’incrocio con piazza SS. Madonna del Rosario, e dispone un’ulteriore sospensione della circolazione per 14 giorni rispetto alla precedente ordinanza n. 71 del 3 novembre 2026. Alla base della proroga ci sono alcune criticità tecniche riscontrate durante gli scavi, legate alla presenza dei sottoservizi. Gli interventi, richiesti dal Comune di Messina, riguardano le infrastrutture per la raccolta delle acque piovane e/o fognarie. Il prolungamento della chiusura si rende necessario per consentire la prosecuzione delle lavorazioni ed evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per raggiungere Castanea e garantire i collegamenti con le località vicine, sono stati indicati tre itinerari alternativi:

– S.P. 45 Quattro Masse, da Curcuraci attraverso Massa San Giorgio fino a Castanea e viceversa;

– S.P. 50, da Spartà attraverso Massa San Giorgio fino a Castanea e viceversa;

– S.P. 50, da Portella verso Castanea e viceversa.