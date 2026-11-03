Messina, si accendono i nuovi impianti di illuminazione pubblica: interventi in tre quartieri, ecco dove

Nuova illuminazione pubblica a Messina, con l’attivazione dei primi tre impianti realizzati nell’ambito del programma di efficientamento energetico e Smart Lighting. Gli interventi, completati nella giornata di ieri, interessano contrada Scoppo, via E. Ciccotti a Faro Superiore e via G. Ungaretti in località Serri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la visibilità e la qualità dei servizi nei quartieri. Le opere sono state realizzate dal Comune di Messina attraverso il programma di Efficientamento e Riqualificazione Energetica degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Smart Lighting, finanziato con risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il progetto, denominato Intervento C, comprende complessivamente 13 interventi in altrettante aree del territorio comunale, distribuite nelle Circoscrizioni IV, V, VI e VII. L’obiettivo è ammodernare la rete di illuminazione attraverso impianti a LED ad alta efficienza energetica e tecnologie predisposte per la gestione a distanza.

Contrada Scoppo, installati 28 sostegni e 34 lampade LED

Il primo intervento riguarda contrada Scoppo, nella IV Circoscrizione, dove è stata effettuata una riqualificazione dell’impianto esistente attraverso la sostituzione dei vecchi sostegni, dei corpi illuminanti e della linea di alimentazione elettrica. Nel dettaglio, sono stati installati 28 nuovi sostegni e 34 apparecchi illuminanti a LED, insieme alla posa di nuove linee elettriche interrate. È stato inoltre realizzato un nuovo quadro elettrico dotato di un sistema di gestione da remoto, che introduce una prima componente tecnologica di Smart Lighting e permette di predisporre l’infrastruttura a un controllo più flessibile e centralizzato. Le lampade installate potranno essere integrate in futuro con sistemi di connettività, rendendo possibile l’attivazione di ulteriori servizi tecnologici e una gestione orientata all’ottimizzazione dei consumi energetici.

Faro Superiore, nuova illuminazione nella strada che conduce alla scuola Andrea Antonio Donato

Un secondo impianto è entrato in funzione in via E. Ciccotti, a Faro Superiore, nella VI Circoscrizione, lungo un tratto stradale che fino a oggi era privo di pubblica illuminazione. I lavori hanno previsto l’installazione di sei nuovi sostegni con altrettanti apparecchi illuminanti a LED, posizionati per garantire una distribuzione uniforme della luce lungo la carreggiata. L’intervento assume particolare rilevanza perché riguarda la strada di accesso al plesso scolastico Andrea Antonio Donato del XIX Istituto Comprensivo Evemero da Messina. Il nuovo impianto consente di migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza lungo il percorso utilizzato per raggiungere la scuola. Anche in questo caso, l’infrastruttura è stata predisposta per una futura integrazione con sistemi di telecontrollo.

Sette nuovi punti luce in via Ungaretti, nella zona di Serri

La terza attivazione riguarda via G. Ungaretti, in località Serri, sempre nel territorio della VI Circoscrizione. Qui è stato realizzato un nuovo impianto composto da sette sostegni completi di corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica, distribuiti lungo la strada per assicurare un’illuminazione omogenea. Il progetto punta a migliorare la visibilità della carreggiata e le condizioni di sicurezza della viabilità locale, attraverso l’utilizzo di tecnologie caratterizzate da consumi energetici contenuti. Anche l’impianto di Serri è stato predisposto per essere integrato, in una fase successiva, con sistemi di gestione e controllo a distanza.

Basile: “la pubblica illuminazione significa sicurezza e vivibilità nei quartieri”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, sottolinea l’importanza degli interventi per il miglioramento dei servizi e delle condizioni di sicurezza nelle diverse zone della città. “Stiamo portando avanti un programma di interventi che punta a migliorare concretamente la qualità dei servizi nei diversi quartieri della città. La pubblica illuminazione non riguarda soltanto l’efficienza energetica, ma anche la sicurezza, la vivibilità e l’attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino. Il programma intende dunque intervenire sia nelle aree che necessitano di un ammodernamento degli impianti esistenti sia nei tratti stradali ancora privi di illuminazione pubblica.

Caminiti: “infrastrutture moderne per ridurre i consumi e migliorare il servizio”

Sugli obiettivi del piano interviene anche l’assessore alla Pubblica illuminazione, Francesco Caminiti, che evidenzia il collegamento tra efficienza energetica, sicurezza stradale e riduzione dell’impatto ambientale. “Intervenire nelle strade e nelle aree che erano sprovviste di illuminazione o che necessitavano di una riqualificazione significa dare risposte concrete al territorio, attraverso infrastrutture moderne e tecnologie in grado di ridurre i consumi e migliorare il servizio. L’obiettivo è coniugare il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale con standard sempre più elevati di sicurezza e vivibilità”, ha aggiunto Caminiti.