Messina, sequestro di droga: oltre 10 chili tra cocaina, hashish e marijuana, 4 arresti e 204 cartucce trovate nelle auto

Nei giorni scorsi, a Messina, nell’ambito di mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano hanno arrestato complessivamente in flagranza – all’esito di due distinti controlli – 4 persone di età compresa tra 22 e 47 anni, ritenute responsabili a vario titolo di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è stato eseguito nel pomeriggio di martedì, allorquando un equipaggio – nel transitare lungo una via del centro cittadino – ha fermato un’autovettura condotta da un 44enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, che durante l’identificazione ha subito manifestato un atteggiamento insolitamente nervoso e impaziente. Tale comportamento ha quindi indotto i Carabinieri a eseguite una perquisizione personale e veicolare nei confronti del soggetto, durante la quale sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri occultati negli indumenti intimi indossati dall’uomo, nonché la somma 765 euro, ritenuta verosimilmente provento di un’attività di spaccio.

Nella serata di ieri, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno effettuato un altro controllo, nella zona sud del capoluogo, all’esito del quale sono stati rinvenuti quantitativi ben più ingenti di stupefacenti, anche grazie all’ausilio di una unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina. Nella circostanza, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura su cui viaggiavano un 47enne già noto alle Forze dell’ordine, la moglie 45enne e un 22enne, che pure hanno manifestato un comportamento agitato e timoroso. Difatti, la perquisizione immediatamente eseguita a bordo del veicolo ha permesso di individuare subito uno zaino contenente 10 panetti di hashish del peso complessivo di oltre un chilogrammo e un panetto di cocaina di 1,1 kg., nonché un coltello a serramanico e 1.780 euro in contanti, ritenuti provento di attività delittuosa. Sulla base di tali risultanze, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei coniugi e alle relative pertinenze, rinvenendo altri 26 grammi di hashish e 6.700 euro in banconote di vario taglio.

Infine, gli ulteriori approfondimenti eseguiti nel contesto sopra descritto hanno poi indotto i militari a effettuare un controllo anche presso l’abitazione della sorella del 47enne, nelle vicinanze della quale è stata individuata – parcheggiata lungo la pubblica via – l’autovettura di proprietà della 45enne. A quel punto, è stato ritenuto utile chiedere l’ausilio anche di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, con l’aiuto della quale – a bordo di quest’ultimo veicolo – sono stati rinvenuti oltre 6 kg. di hashish suddivisi in panetti, circa 700 grammi di marijuana e 1,3 kg. di cocaina, il tutto suddiviso in vari involucri, nonché 204 cartucce di vari calibri.

Tutti gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Messina “Gazzi”

Al termine delle formalità di rito, tutti gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Messina “Gazzi” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre le sostanze stupefacenti sequestrate saranno inviate ai Carabinieri dei RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.