Messina, screening oculistici gratuiti: ecco quando e come partecipare

Screening oculistici gratuiti a Messina per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della salute degli occhi. Giovedì 5 novembre, dalle ore 10 alle 16:30, l’unità oftalmica mobile dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) di Messina sarà presente al Centro Commerciale Tremestieri per una giornata di controlli aperti a tutta la cittadinanza. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione promosse dalla sezione messinese dell’Uici, con l’obiettivo di far conoscere i rischi legati alle patologie oculari e sensibilizzare sull’importanza dei controlli per individuare tempestivamente eventuali problemi alla vista.

Controlli gratuiti della vista: come partecipare

Per sottoporsi allo screening oculistico gratuito, i cittadini interessati potranno recarsi direttamente al Centro Commerciale Tremestieri nella fascia oraria prevista. A effettuare i controlli sarà la dottoressa Giulia Romano, dell’ambulatorio oculistico dell’Uici di Messina. “Tutti coloro che vorranno incontrarci possono recarsi direttamente al Centro Commerciale e lì troveranno la dottoressa Giulia Romano, del nostro ambulatorio oculistico, che si occuperà dei controlli”, dichiara Costantino Mollica, presidente dell’Uici di Messina.

L’importanza della prevenzione delle malattie oculari

La giornata rappresenta un’ulteriore occasione per richiamare l’attenzione sulla prevenzione delle malattie degli occhi e sull’importanza di tutelare la salute visiva attraverso controlli periodici. L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Tremestieri, che ospiterà l’unità mobile per consentire lo svolgimento delle attività di screening. “Ancora una volta siamo grati alla direzione del Centro Commerciale Tremestieri per la collaborazione e lo spazio che ci mette a disposizione”, conclude il presidente Costantino Mollica.