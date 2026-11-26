Incidente stradale nella serata di oggi, a Messina, all’incrocio tra viale Giostra e via Garibaldi, dove due scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, per le quali si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i medici del 118, che hanno prestato assistenza ai feriti. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Presenti sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi.