Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sulla tangenziale di Messina, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gazzi e Messina Centro. Quattro automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha provocato altrettanti feriti, tutti trasferiti al Policlinico di Messina. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte nello scontro prima di accompagnarle in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di regolamentazione della circolazione e nell’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Nel frattempo, sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nel tamponamento e di ripristino della sede stradale. Restano ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale.