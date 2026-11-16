Messina, salta il numero legale in Consiglio Comunale: seduta sospesa tra le polemiche sul trasporto pubblico

Consiglio Comunale di Messina sospeso per mancanza del numero legale durante la trattazione della mozione sul trasporto pubblico. Si è conclusa così la seduta di oggi a Palazzo Zanca (riprenderà domani alle ore 14), caratterizzata dall’esame di diversi provvedimenti riguardanti urbanistica, debiti fuori bilancio, organizzazione delle Commissioni consiliari e mobilità cittadina. Prima dell’interruzione dei lavori, l’Aula ha approvato tre delibere finanziarie, la rimodulazione delle Commissioni consiliari e una mozione del vicepresidente Sebastiano Pergolizzi per la sospensiva sulla proposta di delibera sulla variante al Piano Regolatore di Rodia. La questione più controversa è emersa nella fase dedicata alla mozione sul rincaro dei carburanti e sulla sospensione del tram, presentata dal consigliere Marcello Scurria. Durante la trattazione, Scurria ha lamentato l’assenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale, mentre la mancanza del numero legale ha impedito la prosecuzione dei lavori.

Messina, approvata all’unanimità la rimodulazione delle Commissioni consiliari

Tra i provvedimenti approvati figura la proposta di delibera n. 268 del 13 novembre 2026, relativa alla rimodulazione delle Commissioni consiliari. Il documento ha ottenuto 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Identico risultato anche per la votazione sulla sua immediata eseguibilità, approvata con 27 voti favorevoli. Il Consiglio ha dunque dato il via libera all’unanimità dei votanti alla proposta riguardante l’organizzazione delle Commissioni, gli organismi consiliari nei quali vengono approfondite ed esaminate le questioni destinate all’attività dell’Aula.

Debiti fuori bilancio, il Consiglio Comunale approva tre delibere

Nel corso della seduta sono stati esaminati anche tre provvedimenti riguardanti i debiti fuori bilancio, tutti approvati senza voti contrari, ma con diverse astensioni. La proposta n. 246 del 20 ottobre 2026 ha ottenuto 15 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti. La successiva votazione sull’immediata eseguibilità si è conclusa con 16 favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti. La proposta n. 247 del 20 ottobre 2026 è stata approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti. Per l’immediata eseguibilità sono stati registrati 17 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti. Via libera anche alla proposta n. 256 del 26 ottobre 2026, approvata con 17 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti. Lo stesso risultato è stato registrato per l’immediata eseguibilità.

Variante al Piano Regolatore di Rodia, approvata la sospensiva di Pergolizzi

Un altro passaggio della seduta ha riguardato la variante parziale al Piano Regolatore per il villaggio di Rodia, oggetto della proposta di delibera n. 223 del 17 settembre 2026. La questione urbanistica è stata al centro del confronto in Aula, con interventi, tra gli altri, dei consiglieri Marcello Scurria e Alessandro Russo. Nel corso della trattazione è stata presentata dal vicepresidente del Consiglio Comunale Sebastiano Pergolizzi una mozione per la sospensiva dell’argomento relativo alla variante urbanistica di Rodia. La proposta è stata approvata con 21 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Il Consiglio ha quindi accolto la richiesta di sospensiva, senza procedere all’approvazione della variante urbanistica.

Trasporto pubblico e sospensione del tram, salta il numero legale: Scurria contesta l’assenza dell’Amministrazione

La parte finale della seduta è stata caratterizzata dal confronto sulla mobilità cittadina, con particolare riferimento alle difficoltà legate al rincaro dei carburanti e alla sospensione del servizio tranviario. La mozione presentata dal consigliere Marcello Scurria prevedeva la richiesta urgente di un mese di trasporto pubblico e di un potenziamento straordinario del servizio, affrontando una questione che interessa direttamente gli spostamenti quotidiani dei cittadini messinesi. Durante la trattazione dell’argomento, il consigliere Scurria ha lamentato l’assenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale, sollevando una questione legata alla possibilità di confrontarsi con l’Esecutivo su un tema che coinvolge l’organizzazione del trasporto pubblico cittadino. Il confronto non è però arrivato a una votazione conclusiva. La mancanza del numero legale ha determinato la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale, interrompendo la trattazione della mozione dedicata alla mobilità. Rimane dunque senza un esito deliberativo, nella seduta odierna, la proposta relativa agli interventi sul trasporto pubblico durante la sospensione del tram.

Occupazione giovanile e diritto a restare in Sicilia, la richiesta del Partito Democratico

Nel corso dei lavori è emersa anche una richiesta del gruppo consiliare del Partito Democratico, relativa all’ordine del giorno dedicato al contrasto alle disuguaglianze territoriali e all’occupazione giovanile. Il documento affronta il tema delle opportunità lavorative e del diritto dei giovani a restare in Sicilia, una questione che riguarda le prospettive occupazionali delle nuove generazioni e la possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio. Il gruppo del Pd ha chiesto di spostare la trattazione dell’ordine del giorno per l’assenza del consigliere Antonia Russo.