Il Messina Rugby torna in campo domenica per una nuova e importante sfida nel campionato di Serie B. I giallorossi, attualmente al comando del girone 6 a punteggio pieno, saranno impegnati in trasferta contro il IV Circolo Benevento nel recupero della seconda giornata, che rappresenterà la quarta partita stagionale della formazione peloritana. Un appuntamento che offre ai messinesi l’opportunità di consolidare ulteriormente il primato in classifica e dare continuità a un avvio di campionato caratterizzato esclusivamente da vittorie. Dopo il successo conquistato sul campo di Brindisi, la squadra affronta così la seconda trasferta consecutiva, questa volta in Campania, con l’obiettivo di confermare quanto di positivo mostrato nelle prime uscite. A guidare il gruppo è lo staff tecnico composto da Gianclaudio Bonasera, Giuliana Campanella e Giorgio Blandino, che ha preparato la sfida contro un avversario considerato insidioso. Il confronto si disputerà domenica al campo comunale di rugby di Benevento, con calcio d’inizio fissato alle 14:30. La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro Carlo Esposito della sezione di Napoli.

Messina Rugby, Lo Giudice presenta la sfida contro il IV Circolo Benevento

A presentare il prossimo impegno dei giallorossi è Alberto Lo Giudice, ala del Messina Rugby e autore di una meta nell’ultima giornata di campionato. Il giocatore ha analizzato il momento positivo della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione nonostante i risultati ottenuti finora e la posizione di vertice occupata in classifica. “Fin qui è un ottimo inizio di campionato, credo sia presto però per parlare di pressione. Il gruppo ha tanta voglia di dare il massimo, divertirsi ma senza sottovalutare nessuno. Il IV Circolo che incontreremo domenica è una buona squadra, ostica, l’abbiamo studiata e abbiamo lavorato per affrontarli cercando di colpirli nei loro punti deboli. La meta nell’ultima giornata? È stata importante, dà soddisfazione ma soprattutto sicurezza ed è la dimostrazione della bontà del lavoro che svolgiamo in settimana”. Parole che evidenziano la fiducia maturata all’interno del gruppo, ma anche la consapevolezza delle difficoltà che attendono i messinesi sul campo di Benevento. La formazione giallorossa punta a sfruttare il lavoro svolto durante la settimana per affrontare un avversario studiato attentamente dallo staff tecnico, senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo per il primato. La trasferta campana rappresenta dunque un altro passaggio significativo nel percorso stagionale del Messina Rugby, intenzionato a proseguire la propria serie positiva e a confermare la solidità mostrata nelle prime tre partite del campionato.