Messina Rugby, sfida alla capolista Partenope per il primato in Serie B: domenica il big match allo Sciavicco

Il Messina Rugby torna in campo dopo quasi un mese dall’esordio vincente contro Palermo e si prepara ad affrontare una sfida importante per le prime posizioni del campionato di Serie B maschile. Domenica 8 novembre, alle ore 11:30, allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone, i peloritani ospiteranno l’Associazione Polisportiva Partenope Rugby, attuale capolista del girone sei con sei punti. Una partita che mette di fronte due delle formazioni protagoniste di questo avvio di stagione, con i messinesi guidati da capitan Rizzo che inseguono a una sola lunghezza di distanza, pur avendo disputato una gara in meno. L’incontro sarà valido per la terza giornata di campionato, ma rappresenterà soltanto la seconda partita stagionale del Messina Rugby, dopo il rinvio della trasferta contro il IV Circolo Benevento. Per la squadra peloritana sarà dunque l’occasione di ritrovare il ritmo della competizione e confrontarsi con un avversario che, nonostante la recente promozione dalla Serie C, ha già dimostrato di poter essere competitivo nella nuova categoria.

Messina Rugby-Partenope, domenica allo Sciavicco la sfida tra le prime due del girone

La formazione messinese tornerà a giocare davanti al proprio pubblico a distanza di poco meno di un mese dal successo ottenuto all’esordio contro Palermo. Il calendario avrebbe previsto, nella seconda giornata, la prima trasferta stagionale sul campo del IV Circolo Benevento, ma l’incontro è stato rinviato al prossimo 22 novembre, determinando una pausa più lunga del previsto per i peloritani. La squadra di capitan Rizzo affronterà quindi nuovamente un impegno casalingo, con la partita contro la Partenope anticipata alle 11:30 su richiesta della formazione ospite. La sfida assume particolare interesse anche per la situazione di classifica: il Messina Rugby occupa infatti la seconda posizione con cinque punti conquistati nell’unico incontro disputato, mentre la formazione campana guida il girone con sei punti dopo le prime due giornate. Un confronto diretto che offrirà indicazioni importanti sui rapporti di forza in questa fase iniziale della stagione, considerando anche il diverso numero di partite giocate dalle due squadre.

La Partenope Rugby guida la classifica: sei punti nelle prime due giornate

L’avversaria dei peloritani è una formazione storica del panorama rugbistico, reduce dalla promozione in Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C nella scorsa stagione. La Partenope Rugby ha disputato regolarmente entrambe le prime due giornate del girone sei, raccogliendo complessivamente sei punti e portandosi in testa alla classifica. All’esordio è arrivata una sconfitta contro l’Us Rugby Benevento, ma la formazione campana è riuscita comunque a conquistare il punto di bonus offensivo. Nella seconda giornata, invece, la Partenope ha ottenuto la prima vittoria stagionale, superando in casa l’Appia Rugby Puglia e conquistando nuovamente il bonus offensivo. Un percorso che testimonia la capacità della neopromossa di affrontare con determinazione il salto di categoria, nonostante il ritorno in Serie B dopo un periodo meno favorevole della propria storia sportiva. La sfida dello Sciavicco metterà dunque alla prova la solidità della capolista e le ambizioni del Messina Rugby, chiamato a confermare quanto di positivo mostrato nella gara inaugurale contro Palermo.

Eros Tornesi: “Non dobbiamo sottovalutare nessuno, abbiamo esperienza e siamo fiduciosi”

Alla vigilia della partita contro la Partenope, a presentare il prossimo impegno del Messina Rugby è Eros Tornesi, seconda linea e vicepresidente della società peloritana. Il dirigente e giocatore ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, sottolineando come la pausa forzata abbia consentito al gruppo di proseguire il lavoro atletico e tecnico, cercando anche soluzioni per sopperire alle assenze dovute agli infortuni. “Ci alleniamo con costanza e siamo sempre attenti durante la settimana, ci impegniamo sia in palestra che in campo. Questa pausa ci ha aiutato anche per cercare di sostituire al meglio gli infortunati che abbiamo avuto. Siamo ad inizio stagione e venendo da una pre-season importante siamo abbastanza carichi. Gli avversari sono una squadra storica anche se ha avuto un periodo non felice essendo finita in Serie C, ma a quanto sappiamo stanno lavorando bene coi settori giovanili e hanno fatto un buon lavoro. Noi comunque non dobbiamo sottovalutare nessuno, abbiamo esperienza e siamo fiduciosi”. Le parole di Tornesi evidenziano la determinazione con cui il Messina Rugby si avvicina alla seconda gara stagionale, nella consapevolezza di affrontare una squadra che ha già raccolto risultati significativi in questo avvio di campionato. L’obiettivo sarà sfruttare il lavoro svolto durante le settimane senza impegni ufficiali e mettere in campo l’esperienza del gruppo per affrontare una partita che si preannuncia impegnativa.

Serie B, il Messina Rugby cerca continuità dopo il successo contro Palermo

Il confronto con la Partenope rappresenta un passaggio importante nel percorso stagionale del Messina Rugby, che dopo la vittoria all’esordio contro Palermo punta a dare continuità ai propri risultati. La formazione peloritana ha avuto più tempo del previsto per preparare il secondo appuntamento del campionato, una circostanza che ha permesso di lavorare sulla condizione fisica e sull’organizzazione del gruppo, ma che ha anche prolungato l’attesa per il ritorno alle gare ufficiali. Domenica mattina, allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone, la squadra di capitan Rizzo ritroverà dunque il campo per una sfida che mette in palio punti importanti nella parte alta della classifica del girone sei. La Partenope arriverà a Messina forte del primato e dei sei punti conquistati nelle prime due giornate, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per confermare il buon avvio di stagione. Dopo questo appuntamento, il calendario dei peloritani prevede anche il recupero della trasferta contro il IV Circolo Benevento, fissato per il 22 novembre. Intanto, tutta l’attenzione è rivolta alla gara di domenica 8 novembre, con calcio d’inizio alle ore 11:30 e la possibilità per il Messina Rugby di confrontarsi direttamente con la formazione che attualmente guida il girone.