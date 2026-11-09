Messina Rugby, sei mete alla Partenope e primato in Serie B: seconda vittoria consecutiva per i peloritani

Prosegue a punteggio pieno il cammino della Messina Rugby nel campionato di Serie B. Dopo il successo all’esordio contro il Palermo, la formazione peloritana si è ripetuta domenica nella terza giornata, superando l’Associazione Polisportiva Partenope Rugby con il punteggio di 34-22 allo stadio Arturo Sciavicco. Una vittoria che permette ai messinesi di mantenere un percorso impeccabile, con due successi nelle prime due gare disputate e il primo posto provvisorio nel girone 6. Anche in questa occasione la squadra di casa è riuscita a realizzare sei mete, conquistando il punto di bonus offensivo e portando a casa il massimo risultato disponibile. Un avvio di stagione particolarmente positivo, considerando che la seconda giornata del campionato è stata rinviata al 22 novembre e dovrà quindi ancora essere recuperata. La sfida contro la formazione campana ha visto i padroni di casa partire con decisione, subire il ritorno degli avversari e trovare nella seconda frazione le marcature necessarie per conquistare la vittoria, prima di chiudere definitivamente i conti nell’ultima azione dell’incontro.

Messina Rugby-Partenope 34-22, la cronaca della partita

La gara si apre con la Messina Rugby immediatamente protagonista. I padroni di casa riescono ad allungare grazie alle mete di De Caro e Irrera, con Gabriele Spadaro che trasforma una delle due marcature. La reazione della Partenope, tuttavia, non tarda ad arrivare: gli ospiti trovano due mete con Ventola e Strino, riuscendo a riportarsi sotto nel punteggio e a pareggiare il conto delle marcature. Entrambe le trasformazioni dei campani non vanno però a buon fine, consentendo alla formazione messinese di conservare un piccolo margine di vantaggio. Il confronto resta aperto per tutta la prima frazione, con la squadra ospite capace di rispondere all’iniziale accelerazione dei peloritani. A fare la differenza prima dell’intervallo è Durante, che trova una nuova meta quando il cronometro ha già superato il quarantesimo minuto. La marcatura consente alla Messina Rugby di chiudere il primo tempo avanti 17-10, al termine di una frazione caratterizzata da cinque mete complessive e da un equilibrio mantenuto nonostante la partenza particolarmente efficace dei padroni di casa.

Nella ripresa la Partenope continua a cercare il recupero e riesce ad accorciare ulteriormente le distanze con la meta di Carta, rimettendo pressione alla formazione messinese. La risposta dei padroni di casa arriva però attraverso Ryan, autore di due mete che permettono ai peloritani di allungare nuovamente. Una delle due marcature viene trasformata da Oliva, contribuendo ad aumentare il vantaggio della squadra dello Sciavicco. Nel corso della seconda frazione arriva anche una meta tecnica concessa alla Partenope, che consente agli ospiti di conquistare il punto di bonus offensivo nonostante la sconfitta. La formazione campana riesce così a ottenere un risultato utile anche in termini di classifica, ma non a completare la rimonta. La partita rimane combattuta fino agli ultimi istanti e, quando il tempo regolamentare è ormai scaduto, la Messina Rugby trova ancora la via della meta con Gaetano Spadaro. È la sesta marcatura della giornata per i padroni di casa, quella che fissa definitivamente il risultato sul 34-22 e permette alla squadra messinese di festeggiare il secondo successo consecutivo davanti al proprio pubblico.

Messina Rugby prima nel girone 6: ora le trasferte contro Appia Rugby Puglia e IV Circolo

Il successo contro la Partenope conferma il positivo avvio di campionato della Messina Rugby, che dopo due incontri disputati può vantare altrettante vittorie e il massimo dei punti conquistabili. La formazione peloritana occupa attualmente la prima posizione nel girone 6 della Serie B, pur dovendo ancora recuperare la gara della seconda giornata. Dopo le prime due uscite stagionali entrambe giocate allo stadio Arturo Sciavicco, il calendario prevede adesso una serie di impegni lontano da Messina. Nel prossimo turno, valido per la quarta giornata, i peloritani affronteranno in trasferta l’Appia Rugby Puglia, nella prima partita esterna della stagione. La settimana successiva sarà invece dedicata al recupero della seconda giornata, fissato per il 22 novembre a Benevento contro il IV Circolo. Due appuntamenti consecutivi che rappresenteranno ulteriori occasioni per misurare la continuità della formazione messinese dopo l’avvio a punteggio pieno. Il ritorno davanti al pubblico dello Sciavicco è previsto a fine novembre, in occasione della quinta giornata di campionato. La Messina Rugby si prepara dunque ad affrontare le prossime sfide forte dei risultati ottenuti contro Palermo e Partenope, con l’obiettivo di dare continuità a un inizio di stagione caratterizzato da vittorie, sei mete realizzate in ciascuna delle due partite e dal primato provvisorio in classifica.

Tabellino

Messina Rugby: Kese, Lo Giudice, Ryan 10, Mastroeni, Irrera 5, Genua, Gabriele Spadaro 2, Gaetano Spadaro 5, Josè Garcia Rodriguez, Davide Mangano, Eros Tornesi, Cucinotta, De Caro 5, Coletta, Durante 5.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

A disposizione: La Spada, Edoardo Tornesi, Cafarelli, Hasanoviq, Ciraolo, Ouedraogo, Oliva 2.

Ap Partenope: Ventola 5, Rivieccio, Ranieri, Verolino, Strino 5, Tamburrini, Iodice, Carta 5, Pionelli, Fusco, Turino, Toscani, Di Marzo, Quattromani, La Rocca.

Allenatore: Raffaele Sorrentino.

A disposizione: Avolio, El Bachri, Piro, Angelo Garcia Rodriguez, Miyamoto, Cutolo, Paesano.

Arbitro: Paolo Vincenzo Bonanno di Catania.

Mete: 6-4. Trasformazioni: 2/6, 1/4. Piazzati/drop: 0-0.

Risultati 3ª giornata

Us Rugby Benevento – Appia Rugby Puglia 69-12

Messina Rugby – Ap Partenope 34-22

Tigri Bari – XV Sud-Est 19-7

Trepuzzi Rugby Salento – Rugby Palermo 0-62

San Gregorio Catania – Rugby IV Circolo Benevento 22-19

Classifica girone 6