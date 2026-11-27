Messina torna a celebrare uno dei suoi più illustri protagonisti della storia dell’arte con un nuovo programma di appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione della sua opera. Prosegue il percorso di “Messina, Città di Antonello”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Antonello da Messina, che, dopo il ricco ciclo di iniziative realizzate nel triennio 2023-2025, si prepara ad aprire una nuova fase. Il percorso ha suscitato particolare interesse e attenzione nel corso dell’ultimo anno, contribuendo a rafforzare il legame tra la città dello Stretto e la figura del grande artista messinese. Il programma delle nuove attività sarà illustrato durante una conferenza stampa in programma lunedì 30 novembre, alle ore 9:45, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca. All’incontro interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso e la presidente dell’Associazione Antonello da Messina, Milena Romeo.

Antonello da Messina, nuove iniziative dedicate alle scuole

Particolare attenzione sarà riservata anche al coinvolgimento delle giovani generazioni. Alla conferenza stampa parteciperà infatti la presidente dell’AMMI, Francesca De Domenico, in relazione a una delle prossime iniziative del progetto rivolta al mondo della scuola. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alla conoscenza della figura e dell’opera di Antonello da Messina, coinvolgendoli nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale legato al grande pittore e contribuendo a rafforzare il rapporto tra le nuove generazioni e l’identità culturale della città.