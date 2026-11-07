Messina, rischio allagamenti a Bisconte e Catarratti: Cacciotto e Gioveni (FdI) chiedono nuovi interventi

Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto e il capogruppo al Consiglio comunale Libero Gioveni, entrambi di Fratelli d’Italia, puntano il dito contro l’intervento di riqualificazione dell’alveo torrentizio della via Comunale che collega i villaggi di Bisconte e Catarratti. “La situazione vissuta dai residenti dei villaggi di Bisconte e Catarratti ha superato ogni limite del tollerabile: a ogni semplice giornata di pioggia (senza pensare a quando la pioggia diventa violenta) la viabilità si trasforma in una pericolosa odissea che dura ormai da oltre tre anni, con rischi particolarmente gravi per chi abita in prossimità del torrente“, dichiarano i consiglieri.

I disagi tra Bisconte e Catarratti: la denuncia di Gioveni e Cacciotto

“La riqualificazione dell’alveo torrentizio, pur tra le vicissitudini che ne hanno caratterizzato l’iter, avrebbe dovuto rappresentare una svolta decisiva in termini di sicurezza per il territorio. Purtroppo, però, all’indomani della consegna dei lavori, i problemi non solo non sono stati risolti, ma si manifestano puntualmente alla prima pioggia“, si legge nella nota dei consiglieri. La denuncia riguarda la via Comunale tra Bisconte e Catarratti “interessata dalla presenza di caditoie e griglie stradali che in questi anni si sono danneggiate e sono state ‘riparate’ in modo scellerato, coprendole con del catrame. Un intervento grossolano che ha azzerato la capacità di assorbire l’acqua durante i fenomeni piovosi“, scrive la nota.

“Anche qualora le griglie fossero state comunque integre, la situazione durante le piogge sarebbe stata comunque compromessa, poiché risultano strutturalmente troppo piccole per smaltire la portata d’acqua. Per garantire un deflusso efficace in occasione delle piogge, riteniamo indispensabile non solo sostituire e ampliare le caditoie, ma anche realizzare apposite bocche di lupo in prossimità del torrente, in modo da incanalare l’acqua piovana direttamente nell’alveo“, aggiungono Cacciotto e Gioveni.

Il torrente resta asciutto, la via allagata: “servono interventi urgenti”

“Il risultato dell’attuale inerzia amministrativa è infatti paradossale: quando piove il letto del torrente rimane praticamente asciutto, mentre la sede stradale si trasforma in un fiume in piena completamente allagato, creando grave pericolo per la circolazione e per l’incolumità dei residenti“, prosegue la nota. “Alla luce di questo gravissimo problema riteniamo che non vi sia più tempo da perdere. Invitiamo l’Amministrazione comunale a intervenire con urgenza con la sostituzione delle griglie, la realizzazione di bocche di lupo e la costante pulizia dei condotti prima che arrivino nuove piogge intense e prima che si verifichi l’irreparabile“, concludono Cacciotto e Gioveni.