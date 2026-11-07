Messina, riparato il muretto danneggiato durante il Rally del Tirreno: ripristinata la sicurezza a Portella San Michele

È stato ripristinato il muretto di protezione lungo la strada di Portella San Michele, a Messina, danneggiato a seguito di un incidente verificatosi durante lo svolgimento del Rally del Tirreno. L’intervento è stato effettuato grazie all’immediata attivazione di Top Competition, società organizzatrice della manifestazione motoristica, che ha provveduto a riportare il manufatto alle condizioni originarie, contribuendo al ripristino della sicurezza nel tratto stradale interessato. Un intervento accolto positivamente dall’Amministrazione comunale, che ha evidenziato la collaborazione tra gli organizzatori dell’evento sportivo e le istituzioni cittadine. A esprimere apprezzamento sono il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e il consigliere comunale Calogero Brancatelli, presidente della Commissione consiliare Lavori Pubblici, mentre il sindaco Federico Basile ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni motoristiche per la promozione turistica, culturale ed economica di Messina e dei suoi villaggi.

Portella San Michele, ripristinato il muretto danneggiato durante il Rally del Tirreno

La struttura di protezione situata lungo la strada di Portella San Michele era stata danneggiata in occasione di un incidente avvenuto durante lo svolgimento del Rally del Tirreno. Dopo l’episodio, Top Competition, organizzatrice della competizione, si è attivata per provvedere al ripristino del manufatto, riportandolo alle condizioni precedenti al danneggiamento. L’intervento ha consentito di ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza lungo il tratto viario interessato, evitando che il danno alla struttura di protezione rimanesse irrisolto. La tempestività dell’operazione è stata evidenziata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale come un esempio di collaborazione tra le realtà impegnate nell’organizzazione di manifestazioni sportive e le istituzioni locali. La gestione delle conseguenze dell’incidente viene considerata un elemento significativo soprattutto in relazione alla necessità di conciliare lo svolgimento di eventi motoristici con la tutela della viabilità e della sicurezza delle strade cittadine e dei villaggi. Un aspetto particolarmente importante per manifestazioni che interessano direttamente il territorio e richiedono attenzione anche alle condizioni delle infrastrutture coinvolte.

Minutoli e Brancatelli: “Un segnale concreto di collaborazione e responsabilità”

Il presidente del Consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli, e il consigliere comunale Calogero Brancatelli, presidente della Commissione consiliare Lavori Pubblici, hanno espresso apprezzamento per la rapidità con cui la società organizzatrice del Rally del Tirreno ha affrontato la problematica. “Desideriamo evidenziare”, dichiarano i due rappresentanti istituzionali, “la prontezza con cui Top Competition ha affrontato e risolto la problematica. Si tratta di un segnale concreto di collaborazione tra chi promuove e realizza eventi sportivi sul nostro territorio e le istituzioni, in una logica di reciproca responsabilità e attenzione verso la collettività”. Le parole di Minutoli e Brancatelli sottolineano il valore di un rapporto di collaborazione che consenta di affrontare tempestivamente eventuali criticità legate allo svolgimento delle manifestazioni sportive. Il ripristino del muretto di Portella San Michele rappresenta, in questo senso, un intervento concreto finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e a preservare le infrastrutture presenti lungo i percorsi interessati dagli eventi motoristici. L’attenzione degli amministratori si concentra quindi sulla necessità di mantenere un equilibrio tra la promozione delle attività sportive e il rispetto delle condizioni indispensabili per la tutela dei cittadini.

La sicurezza delle strade dei villaggi al centro dell’attenzione

Il ripristino della struttura danneggiata offre anche l’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione e della sicurezza durante le manifestazioni che coinvolgono la rete viaria comunale. In particolare, viene richiamata l’attenzione sulle strade dei villaggi, che possono essere interessate dal passaggio delle competizioni motoristiche e che richiedono adeguate condizioni di protezione e controllo. “La sicurezza deve rimanere sempre la priorità assoluta, soprattutto quando manifestazioni sportive di questo livello interessano la viabilità cittadina e le strade dei nostri villaggi. Come istituzioni siamo pronti a fare la nostra parte, accompagnando e sostenendo iniziative che, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, rappresentano un’importante occasione di valorizzazione del territorio”. Il messaggio ribadisce la disponibilità delle istituzioni a sostenere eventi di rilievo sportivo, purché siano garantite le condizioni necessarie per la loro realizzazione. La collaborazione con gli organizzatori assume quindi un ruolo centrale non soltanto nella fase di preparazione delle manifestazioni, ma anche nella gestione di eventuali conseguenze sulla viabilità e sulle infrastrutture pubbliche. L’intervento effettuato a Portella San Michele si inserisce proprio in questa prospettiva, con il ritorno del manufatto alle condizioni originarie dopo il danneggiamento verificatosi durante il rally.

Il sindaco Basile: “Il Rally del Tirreno è un’opportunità di promozione per Messina”

Sul valore delle manifestazioni motoristiche per la città è intervenuto anche il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha evidenziato le opportunità offerte da eventi capaci di richiamare appassionati e visitatori e di valorizzare il patrimonio paesaggistico dei villaggi. “Il Rally del Tirreno e le altre manifestazioni motoristiche”, conclude il primo cittadino, “non sono soltanto appuntamenti sportivi, ma anche importanti strumenti di promozione turistica, culturale ed economica. Attraverso questi eventi Messina ha l’opportunità di far conoscere le proprie bellezze paesaggistiche, i villaggi e le peculiarità del territorio, richiamando appassionati e visitatori. La collaborazione tra Top Competition e Amministrazione comunale è fondamentale affinché lo sport possa continuare a rappresentare un’opportunità di crescita, visibilità e promozione per tutta la città”. Per l’Amministrazione comunale, dunque, il Rally del Tirreno rappresenta una manifestazione capace di coniugare interesse sportivo e valorizzazione del territorio, a condizione che venga mantenuta alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela delle infrastrutture. Il completamento del ripristino del muretto di Portella San Michele chiude così la problematica legata al danneggiamento della struttura, confermando l’importanza del coordinamento tra organizzatori e istituzioni nella gestione degli eventi che coinvolgono la viabilità cittadina.